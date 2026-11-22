Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của Công an phường Sơn Trà về vụ mất trộm tài sản trong ô tô tại khu vực Lô 10, 11 đường Trần Nhân Tông, phường Sơn Trà. Theo trình báo, khoảng 22h ngày 15/11, người điều khiển ô tô Honda HR-V, BKS 43A-980.34 đến đỗ trên đường Trần Nhân Tông rồi về nhà. Đến khoảng 3 giờ ngày 16/11, khi ra kiểm tra xe thì phát hiện số tiền cất trong hộc bệ tỳ tay đã bị mất, gồm hơn 130 triệu đồng và 10.000 USD. Tổng giá trị tài sản bị mất theo trình báo hơn 350 triệu đồng.

Các đối tượng trong vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Sơn Trà tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, chứng cứ và triển khai các biện pháp truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 16/11, lực lượng Công an xác định 4 đối tượng nghi vấn gồm: T.V.P (SN 2010), N.S.Q (SN 2009) cùng trú tại phường An Hải, TP Đà Nẵng; B.H.V (SN 2011) và T.Đ.G.H (SN 2015) cùng trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Qua rà soát, cả 4 đối tượng đều nằm trong danh sách quản lý thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật của Công an các phường. Đáng chú ý, P. từng bị Công an phường An Hải xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản vào tháng 10/2026; Q. đang bị Công an phường An Hải khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên tối 15/11 đã rủ nhau đi tìm những ô tô không khóa cửa để trộm cắp tài sản. Cả nhóm sử dụng xe mô tô do H. điều khiển, chở nhau qua các tuyến đường thuộc địa bàn phường Sơn Trà và An Hải để tìm mục tiêu.

Đến khoảng 2h30' ngày 16/11, khi đi đến trước quán nhậu trên đường Trần Nhân Tông, phát hiện ô tô đang đỗ bên đường không khóa cửa, cả nhóm mở cửa xe, tìm kiếm và phát hiện tiền cất trong hộc bệ tỳ tay. Các đối tượng khai đã lấy 100 triệu đồng và hơn 6.700 USD, chia nhau tiêu xài.

Quá trình truy xét, cơ quan Công an thu giữ 6.700 USD, 46,64 triệu đồng, 2 điện thoại di động iPhone, 1 xe mô tô Yamaha Exciter BKS 92F1-144.21 cùng 1 giấy mua bán xe. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.