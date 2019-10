CA Hải Phòng phủ nhận việc chặn xe khiến hai người ngã xuống đường

Sáng nay (11/10), Trưởng Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết, không có việc công an phường Quán Toan lao ra chặn đầu xe khiến hai người tham gia giao thông bị ngã tại khu vực ngã tư phường Quán Toan, quận Hồng Bàng như một clip trên mạng xã hội đã đăng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ CLip

Trước đó, trên mạng xã hội, hiện lan truyền clip từ camera hành trình của một xe ô tô ghi lại sự việc một đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ va chạm với một cán bộ công an phường Quán Toan khiến đôi nam nữ ngã văng ra đường.

Sau đó người công an tiếp tục lao tới người điều khiển xe máy, khống chế không cho đối tượng bỏ chạy. Thời điểm clip ghi nhận vào khoảng 9h sáng hôm qua (10/10) và đường phố khá đông phương tiện tham gia giao thông. Đôi nam nữ đi với tốc độ khá nhanh. Clip sau khi lan truyền trên mạng, có không ít ý kiến không đồng tình với việc nhao ra chặn xe vi phạm của công an phường Quán Toan.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết người điều khiển phương tiện 17 tuổi và là công dân trên địa bàn phường Quán Toan và khẳng định không có việc công an lao ra chặn xe hay đánh đập người vi phạm giao thông.

Đại tá Cường cho hay, nếu nhìn clip và phân tích sẽ thấy 2 cán bộ công an phường Quán Toan đang sang đường, không ra hiệu lệnh gì. Các đối tượng này đã khai nhận là khi nhìn thấy công an đã cố tình lách để chạy nhưng đã tự đâm vào lực lượng công an: "Họ cũng xác nhận với cơ quan Công an là không bị đánh đập, dọa nạt và nhận thức được những vi phạm giao thông, chấp nhận các xử phạt vi phạm về an toàn giao thông theo quy định của pháp luật”./.

