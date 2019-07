Cãi vã về tiền bo, khách bị con chủ quán karaoke đâm tử vong

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an thành phố Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nam thanh niên tử vong gần quán karaoke ở phường Tây Lộc, thành phố Huế.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. (Ảnh Vietnamnet)

Theo đó, khoảng 18h30 phút ngày 30/7, Hoàng Ngọc Nhật (26 tuổi, trú tại 3/219 Đào Duy Anh, thành phố Huế) cùng với 4 người vào hát karaoke tại quán Hiếu Hà ở phường Tây Lộc, thành phố Huế. Sau khi hát xong, ra quầy tính tiền, giữa Nhật và ông Lê Đình Hiếu chủ quán, xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vả, xô xát nhau.

Thấy hai bên xảy ra mâu thuẫn, Lê Tuấn Khanh (16 tuổi), con ông Hiếu, chạy ra can ngăn nhưng bất thành.

Sau đó, nhóm của Nhật và người nhà chủ quán rượt đuổi nhau, khi đến đoạn đường Trần Quốc Toản, Khanh dùng tấm gương vỡ nhặt được bên đường đâm vào phần vai của Nhật. Cú đâm mạnh làm Hoàng Ngọc Nhật bị đứt mạch máu ở vai, mất nhiều máu. Mặc dù được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an thành phố Huế cho biết, vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi giết người nên Công an thành phố Huế đã chuyển hồ sơ vụ án mạng lên Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để phối hợp điều tra./.