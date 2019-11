“Camera an ninh” và “Zalo an ninh”: Tội phạm khó có đường thoát

Công nghệ đang làm thay đổi nhanh chóng mọi khía cạnh của cuộc sống. Trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, việc áp dụng công nghệ không chỉ giúp lực lượng công an thực hiện tốt công tác nghiệp vụ mà còn phát huy được sự đóng góp của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm.



Vừa qua, Công an phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái nhận được đơn trình báo của chủ một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn, về việc bị một kẻ gian vờ mua hàng rồi lấy trộm 1 chiếc điện thoại Iphone trị giá 32 triệu đồng.

Qua camera an ninh của cửa hàng ghi lại, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng trộm cắp là Đỗ Thị Hương, sinh năm 1992, trú tại tổ 27, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tại cơ quan công an, Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình… Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc được "camera an ninh” ghi lại, giúp cơ quan công an có biện pháp giải quyết kịp thời, nhanh chóng.

Mô hình "Zalo an ninh" và "Camera an ninh" đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái.

Ông Nguyễn Đức Thực và bà Trương Thị Sen, người dân phường Nguyễn Thái Học cho biết, các nhóm "Zalo an ninh", "Camera an ninh" được lập ra và đang phát huy hiệu quả rất tốt. Đây là một phương tiện giúp cho công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như là công tác đấu tranh, phòng ngừa, phá án của lực lượng công an thuận lợi hơn, nhanh hơn...

“Sau khi chính quyền triển khai mô hình "Zalo an ninh" và "Camera an ninh" đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Bà con rất hài lòng và sẵn sàng hợp tác vì mô hình phát huy tốt tác dụng bảo vệ an ninh trật tự. Khi phát hiện điểm nhóm tệ nạn xã hội hoặc là vụ việc xảy ra, người dân có thể nhắn tin qua zalo, chỉ ít phút sau là các đồng chí công an có mặt để giải quyết vụ việc rất nhanh chóng”, bà Sen cho biết.

Xuất phát từ tình hình thực tế địa bàn khu dân cư còn tồn tại nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự như trộm cắp, cờ bạc, ma túy… Công an phường Nguyễn Thái Học đã tham mưu cho lãnh đạo Công an TP Yên Bái và UBND phường Nguyễn Thái Học xây dựng mô hình "Camera an ninh” và "Zalo an ninh”.

Theo đó, công an phường đã vận động các hộ dân lắp đặt “Camera an ninh” và lập ra 16 nhóm “Zalo an ninh”, trong đó có 1 nhóm của Ban Chỉ đạo, 15 nhóm ở 15 tổ dân cư. Qua các nhóm zalo này, đã truyền tải trực tiếp đến người dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Hoàng Văn Tuân - Trưởng Công an phường Nguyễn Thái Học cho biết, phường đã vận dụng khoa học công nghệ để xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, như "Zalo an ninh" và "Camera an ninh" để tăng cường công tác phòng ngừa, tuyên truyền nhân dân được nhanh nhất, rộng rãi nhất.

“Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào hỗ trợ công tác điều tra, khám phá các loại tội phạm có hiệu quả nhanh và khách quan nhất. Có sự hỗ trợ của các mô hình phòng chống tội phạm, kết hợp với lực lượng an ninh làm tốt công tác phòng ngừa và điều tra xử lí triệt để, sẽ làm giảm được tình hình tội phạm và đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”, Trung tá Hoàng Văn Tuân khẳng định.

Nhờ triển khai có hiệu quả hai mô hình trên mà từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng phường Nguyễn Thái Học đã làm rõ trên 30 vụ, 36 đối tượng vi phạm pháp luật. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, phường cũng đã chuyển cơ quan cấp trên khởi tố 10 vụ, 10 đối tượng phạm pháp hình sự.

Bà Tạ Ngọc Hoa, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái cho biết, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường Nguyễn Thái Học đã thành lập mô hình "Zalo an ninh" và "Camera an ninh". Thông qua mô hình này cũng đã phát huy được ý thức, tinh thần cảnh giác của nhân dân đối với công tác phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn phường...

Từ những hiệu quả thiết thực của mô hình "Camera an ninh” và "Zalo an ninh” trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học cho thấy, đây là cách làm hay cần được nhân rộng để góp phần kiềm chế các loại tội phạm, làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên mỗi địa bàn dân cư./.