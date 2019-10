Cán bộ chính sách Hải Phòng bị tố giả mạo chữ ký gia đình chính sách

UBND An Tiến, huyện An Lão (thành phố Hải Phòng) vừa tạm đình chỉ công tác 15 ngày một cán bộ chính sách xã để điều tra, làm rõ kiến nghị của người dân về việc cán bộ này đã giả mạo chữ ký một số hộ chính sách trong xã để lĩnh tiền chế độ đối với người có công.

(Ảnh minh họa)

Theo phản ánh của một số gia đình chính sách tại xã An Tiến (huyện An Lão, thành phố Hải Phòng), ông Phạm Văn T., cán bộ chính sách xã An Tiến đã giả chữ ký của một số hộ gia đình chính sách trong xã, để hưởng tiền chính sách đối với người có công. Tình trạng này diễn ra nhiều năm nay, với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.



UBND xã An Tiến đã nhận được ý kiến của 4 gia đình chính sách liên quan đến sự việc.

Hiện, chưa xác minh được ông Phạm Văn T. có giả mạo chữ ký hay không và số tiền hàng trăm triệu đồng như phản ánh của người dân là chưa có căn cứ. Tuy nhiên, UBND xã đã tổ chức đối thoại giữa các gia đình chính sách và cán bộ chính sách xã; đồng thời, tạm đình chỉ công tác 15 ngày (bắt đầu từ ngày 21/10) đối với ông Phạm Văn T. để kiểm tra, làm rõ kiến nghị của người dân. Xét thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, ông Phạm Văn T. lại là thành viên Ban chấp hành Đảng ủy xã An Tiến nên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã sẽ vào cuộc, làm rõ sự việc.

Ông Bùi Văn Bút, Chủ tịch UBND xã An Tiến cho biết: “Sự việc người dân phản ánh là có. Địa phương đã thành lập tổ kiểm tra, tạm đình chỉ 15 ngày, nhưng xét thấy sự việc phức tạp nên đã chuyển sang Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã. Quan điểm của địa phương là sau khi kiểm tra, nếu có vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo điều lệ Đảng và chính sách Pháp luật. Chế độ chính sách là phải thực hiện nghiêm túc”./.