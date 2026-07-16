Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Ngày 15/7, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Võ Hoàn Thiện (SN 1996, trú phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tags hiển thị
sổ đỏ, làm giả
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-can-bo-dia-chinh-lam-gia-14-so-do-lua-hon-17-ty-dong.m3u8
Chuyên mục
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok-can-bo-dia-chinh-lam-gia-14-so-do-lua-hon-17-ty-dong.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật