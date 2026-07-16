Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 15/7, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Võ Hoàn Thiện (SN 1996, trú phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.