Cận Tết Bính Ngọ 2026, Công an Hà Nội bắt giữ đường dây mua bán pháo nổ

Thứ Sáu, 22:32, 02/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ngày 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Bạch Mai đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán pháo nổ trái phép, thu giữ số lượng lớn pháo nổ.

Theo thông tin từ Công an phường Bạch Mai, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác kiểm soát địa bàn đã phát hiện một đối tượng điều khiển phương tiện chở theo thùng hàng có biểu hiện nghi vấn tại khu vực trước số nhà 340 phố Kim Ngưu.

can tet binh ngo 2026, cong an ha noi bat giu duong day mua ban phao no hinh anh 1
Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ tại cơ quan công an

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng hàng chứa 19 giàn pháo nổ, tổng khối lượng lên tới 15,2kg.

Qua đấu tranh, khai thác, Công an phường Bạch Mai xác định hai đối tượng liên quan đến hành vi mua bán pháo nổ gồm: Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 1991, trú tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) và Trương Xuân Phương (sinh năm 1992, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

triet_pha_duong_day_buon_phao_no_tai_soc_son_ha_noi.jpg

Triệt phá đường dây buôn pháo nổ tại Sóc Sơn, Hà Nội

VOV.VN - Trong quá trình triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2/1, Công an xã Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ số lượng lớn tang vật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Công an phường Bạch Mai Cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ đối tượng mua bán pháo nổ buôn bán hàng cấm
