Cận Tết Bính Ngọ 2026, Công an Hà Nội bắt giữ đường dây mua bán pháo nổ

Theo thông tin từ Công an phường Bạch Mai, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác kiểm soát địa bàn đã phát hiện một đối tượng điều khiển phương tiện chở theo thùng hàng có biểu hiện nghi vấn tại khu vực trước số nhà 340 phố Kim Ngưu.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ tại cơ quan công an

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng hàng chứa 19 giàn pháo nổ, tổng khối lượng lên tới 15,2kg.

Qua đấu tranh, khai thác, Công an phường Bạch Mai xác định hai đối tượng liên quan đến hành vi mua bán pháo nổ gồm: Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 1991, trú tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) và Trương Xuân Phương (sinh năm 1992, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.