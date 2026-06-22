Cần Thơ nhanh chóng triệt phá nhóm trộm xe, sử dụng ma túy

Trước đó, khoảng 5h giờ ngày 16/6/2026, ông T.C.T. (SN 1990), ngụ ấp Thạnh Mỹ A, xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ đến Công an xã Tân Bình trình báo về việc bị mất 1 xe mô tô (nhãn hiệu Honda Blade). Theo trình báo, chiếc xe được dựng cách nhà khoảng 300m và bị lấy đi trong đêm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an xã Tân Bình đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện nơi ở của L.V.L. tại ấp Thạnh Mỹ C, xã Tân Bình có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Các đối tượng cùng tang vật có liên quan (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng gồm: L.V.L. (SN 1993), L.V.S. (SN 1990) và T.V.P. (SN 1987) đang tháo rời, sơn sửa các bộ phận của nhiều xe mô tô có dấu hiệu nghi là tài sản do vi phạm pháp luật mà có. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tài sản trên.

Qua đấu tranh, làm việc, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp 3 xe mô tô trên địa bàn vào rạng sáng các ngày 16-17/6/2026. Sau khi lấy được tài sản, các đối tượng mang xe về tháo rời phụ tùng, sơn sửa nhằm che giấu nguồn gốc.

Lực lượng Công an xã Tân Bình làm việc với các đối tượng liên quan hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)

Tiếp tục xác minh, mở rộng vụ việc, Công an xã Tân Bình xác định nhóm đối tượng này còn có liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra vào các ngày 14-16/6/2026 tại ấp Thạnh Mỹ C, xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ.

Hiện, Công an xã Tân Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.