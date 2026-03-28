Cẩn trọng với lời mời góp vốn đầu tư trên các nền tảng mạng xã hội

Thứ Bảy, 08:53, 28/03/2026
Một số nền tảng mạng xã hội như Tikop, Buff, Topi… đang huy động vốn bằng nhiều hình thức, song không được cấp phép, quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có khuyến cáo nhà đầu tư về hoạt động hợp tác đầu tư trên môi trường mạng.

Theo UBCKNN, một số doanh nghiệp thông qua các ứng dụng và một số các website trên nền tảng mạng xã hội như Tikop, Buff, Topi… tổ chức huy động vốn của các nhà đầu tư bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, sau đó uỷ thác cho các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán để thực hiện đầu tư vào các sản phẩm tài chính.

Hoạt động huy động vốn bằng hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư thông qua các ứng dụng và website nêu trên không do UBCKNN quản lý, cấp phép.

"Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp", UBCKNN cho biết.

Do vậy, cơ quan này cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kỹ về pháp lý khi thực hiện giao dịch hợp tác đầu tư qua các ứng dụng, website trên môi trường mạng.

Nhà đầu tư cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư

Hiện nay, các nền tảng nêu trên đang tích cực quảng cáo hoạt động huy động vốn với các gói đa dạng, số tiền đầu tư chỉ từ 50.000 đồng.

Đơn cử, Tikop của Công ty Cổ phần Công nghệ Techlab, được giới thiệu là ứng dụng tài chính thông minh dành cho các cá nhân có nhu cầu tích lũy tài sản, giúp khoản tích lũy của khách hàng sinh lời hiệu quả bằng cách kết nối tới các tổ chức tài chính uy tín hàng đầu Việt Nam. Sản tích lũy với lãi suất lên tới 8,5%/năm cho 13 tháng, lãi 7,5%/năm cho gói tích lũy kỳ hạn 5 tháng...

Hay tại nền tảng Buff của Công ty CP Buff Fintech cũng đang quảng cáo sản phẩm tích lũy với lãi suất lên đến 8,2%/năm; sản phẩm tài trợ vốn doanh nghiệp lãi suất lên đến 10%/năm…

Topi của Công ty CP Đầu tư VAM cũng có gói tích lũy lợi nhuận lên đến 10%; ngoài ra còn hợp tác với các đơn vị để triển khai các tính năng như mua vàng, đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trên app…

Cần xử lý nghiêm Bất động sản Bcons đang huy động vốn trái phép

VOV.VN - Sở Xây dựng TP HCM vừa khẳng định dự án Bcons Newsky có địa chỉ đường quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh chưa đủ điều kiện mở bán. Thực tế, chủ đầu tư vẫn bất chấp rao bán, giao dịch rầm rộ và thu 5% giá trị hợp đồng, bỏ mặc những cảnh báo của cơ quan chức năng.

 

Theo Nhật Linh/Báo An ninh Thủ đô
Bất động sản An Gia đang huy động vốn trái phép tại dự án The Gió Riverside?
VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM từng chỉ rõ dự án The Gió Riverside chưa đủ điều kiện mở bán. Vậy nhưng bằng nhiều chiêu thức, công ty An Gia vẫn cố tình bất chấp pháp luật để mở bán, "lách luật" huy động vốn trái phép mà chưa bị cơ quan nào xử lý.

Giám đốc lĩnh án tù vì gian dối mua bán cổ phần và huy động vốn đầu tư
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Giang (sinh năm 1973, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội) 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cảnh báo lừa đảo huy động vốn đa cấp của tập đoàn Skyway
VOV.VN - Theo Cục An toàn thông tin, thủ đoạn hoạt động của Skyway là chào bán số lượng cổ phiếu theo 15 giai đoạn để huy động vốn thực hiện các dự án của mình. Bất kỳ ai cũng có thể mua cổ phiếu của Skyway để trở thành nhà đầu tư, kể cả trẻ em.

