Cảnh báo tội phạm xuyên quốc gia hoành hành từ vụ "đại bản doanh" tại Thanh Hóa

VOV.VN - Thuê trọn một khách sạn, sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác. Bên trong, một đường dây lừa đảo quốc tế chia thành nhiều bộ phận, tìm cách chiếm đoạt tiền của những nạn nhân ở nhiều quốc gia. Đó là những gì vừa được làm rõ tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
VOV.VN - Nhận diện sớm phương thức, thủ đoạn của các đối tượng sau đợt truy quét từ phía Campuchia, Công an TP.Đồng Nai đã chủ động triệt phá hàng loạt ổ nhóm, xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh, ở lại trái phép và lập cơ sở lừa đảo công nghệ cao.
VOV.VN - Cơ quan chức năng Singapore mới đây cho biết, các vụ lừa đảo sử dụng thủ đoạn quảng cáo giả trên các nền tảng mạng xã hội đã khiến người dân nước này mất gần 1 triệu dollar Singapore (SGD), tương đương gần 800.000 USD.
VOV.VN - Nhận cuộc gọi tự xưng cán bộ chức năng thông báo ô tô chưa đăng kiểm và yêu cầu gửi giấy tờ xe, căn cước công dân để chứng minh, người đàn ông ở TP.Đồng Nai đã cảnh giác đến ngay cơ quan công an trình báo.