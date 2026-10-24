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Cảnh báo tội phạm xuyên quốc gia hoành hành từ vụ "đại bản doanh" tại Thanh Hóa
Thứ Bảy, 11:13, 24/10/2026

Cảnh báo tội phạm xuyên quốc gia hoành hành từ vụ "đại bản doanh" tại Thanh Hóa

VOV.VN - Thuê trọn một khách sạn, sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác. Bên trong, một đường dây lừa đảo quốc tế chia thành nhiều bộ phận, tìm cách chiếm đoạt tiền của những nạn nhân ở nhiều quốc gia. Đó là những gì vừa được làm rõ tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

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