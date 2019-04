Cảnh sát biển bắt 4 đối tượng, thu giữ 26kg ma túy

Khoảng 16h ngày 13/4, tại Bến phà Đồng Ky, tổ 6, ấp Quốc Khánh, xã An Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang, tổ công tác Phòng PCTP ma túy – BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04-BCA) và Phòng PC04 Công an tỉnh An Giang đã triệt phá chuyên án 119C bắt giữ đối tượng Dư Quốc Cường sinh năm 1990 hộ khẩu thường trú tại 117 Hồng Bàng, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa.

Đối tượng Cường cùng tang vật vụ án

Tang vật thu giữ gồm: 26kg ma túy tổng hợp trong đó có 8.2kg ma túy dạng viên nén, 17.8kg ma túy dạng đá.



Ngay trong đêm cùng ngày, Ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng đến địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ thêm 4 đối tượng và một số tang vật có liên quan.

Các đối tượng của đường dây ma túy

Hiện, phòng PCTP Ma túy/BTL Vùng CSB 4 đã phối hợp tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu và bàn giao đối tượng, vật chứng cùng các tài liệu có liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật./.



