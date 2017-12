Cảnh sát biển phá 2 chuyên án ma túy lớn tại Nghệ An

Tại Nghệ An, chỉ trong hai ngày 27, 28/12, Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam đã phá 2 chuyên án ma túy lớn, bắt 2 đối tượng, thu 3 bánh heroin, 2kg ma túy đá.

Cụ thể ngày 27/12, Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam đã bắt quả tang đối tượng Trần Thị Hòa (SN 1972), trú tại xã Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An về hành vi vận chuyển 3 bánh heroin.

Tiếp đó, ngày 28/12, lực lượng này tiếp tục chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phá thành công chuyên án CM – 2018, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Huynh (SN 1989), trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật là gần 2kg ma túy đá.

CSB bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Huynh.

Thời gian gần đây, tội phạm ma túy có xu hướng sử dụng đường thủy, đường biển để vận chuyển và buôn bán ma túy với số lượng lớn. Bộ Tư lệnh cảnh sát biển đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là các bộ phận chuyên trách phòng chống ma túy triển khai nhiều hoạt động trinh sát để nắm bắt thông tin các đường dây ma túy lớn.

Trung tá Lê Duy Việt - Phó cụm trưởng Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 - Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển cho biết: Đơn vị đã tiến hành xây dựng kế hoạch, ra nghị quyết chuyên đề tổ chức giáo dục, quán triệt tới toàn thể CBCS trong đơn vị. Đồng thời huy động mọi lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực bám nắm địa bàn, đối tượng để đấu tranh phòng chống có hiệu quả trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018./.

Sơ kết 3 năm phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ đội Biên phòng VOV.VN - Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ đội Biên phòng phối hợp để thực hiện tốt hơn, vì an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.