Cao Bằng công bố quyết định tha tù trước thời hạn cho 2 phạm nhân

Bắt tạm giam đối tượng nhốt 2 cán bộ công an tại nhà riêng

VOV.VN - Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố vụ án "Bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật", đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can Hà Văn Giót.