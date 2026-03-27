Cao điểm chống tội phạm trên biển: Phát hiện, xử lý hàng trăm vụ vi phạm

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Bộ Quốc phòng, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên toàn tuyến biển. Trong đợt cao điểm, hàng trăm cán bộ trinh sát đã bám nắm địa bàn, duy trì thường xuyên từ 65 đến 95 tàu, xuồng trực tại các khu vực trọng điểm, sẵn sàng xử lý mọi tình huống. Kết quả đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 437 vụ với 664 đối tượng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, tổng số tiền xử lý và tang vật lên tới gần 60 tỷ đồng.

Kiểm tra hàng hóa trên tàu BV-96968

Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển cho biết: “Chúng tôi đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng. Qua đó, không chỉ hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc”.

Trong số các loại tội phạm, buôn lậu xăng dầu tiếp tục là điểm nóng trên vùng biển Tây Nam. Điển hình, lực lượng chức năng đã phát hiện tàu cá vận chuyển trái phép hơn 200.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, một vụ khác quy mô lớn gần 700.000 lít dầu cũng bị triệt phá, dù các đối tượng đã tìm cách tắt thiết bị giám sát hành trình, thay đổi số hiệu tàu để qua mắt lực lượng chức năng. Không chỉ buôn lậu, các hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép cũng diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm cận Tết.

“Các đối tượng thường tổ chức thành đường dây, sử dụng xuồng công suất lớn, hoạt động ban đêm và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Tuy nhiên, chúng tôi đã chủ động các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, Đại úy Bùi Văn Đông, Trợ lý điều tra Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thông tin.

Thu giữ tang vật vi phạm là pháo nổ

Song song đó, tội phạm ma túy trên biển tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều vụ việc, trong đó có đối tượng vận chuyển ma túy tại Phú Quốc, thu giữ gần 90 gam ma túy đá. Đáng chú ý, chuyên án lớn tại Nghệ An đã triệt phá thành công, thu giữ hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp, cùng vũ khí và nhiều tang vật liên quan.

Không chỉ đấu tranh, lực lượng Cảnh sát biển còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, trong đợt cao điểm, đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền cho hàng chục nghìn lượt người dân và ngư dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tạo “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển.

“Việc đấu tranh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm đã tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt trong dịp Tết và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước”, Đại tá Nguyễn Văn Thiện nói.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Địa bàn hoạt động rộng, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trong khi các đối tượng sử dụng phương tiện hiện đại, thay đổi thủ đoạn liên tục, gây khó khăn cho việc phát hiện, truy bắt. Đáng chú ý, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, giá nhiên liệu biến động, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, đã làm gia tăng nguy cơ buôn lậu xăng dầu trên biển. Các đối tượng còn lợi dụng đêm tối, vùng giáp ranh, tắt thiết bị giám sát hành trình để né tránh lực lượng chức năng.

Thiếu tá Đậu Xuân Quý - Đội trưởng Đội 1, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 chia sẻ, các đối tượng ngày càng manh động, sẵn sàng chống trả, thậm chí tìm cách mua chuộc lực lượng chức năng. Nhưng với bản lĩnh và sự rèn luyện, các cán bộ chiến sĩ kiên quyết đấu tranh đến cùng: “Chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với các đối tượng liều lĩnh, có thể sử dụng vũ khí nóng hoặc tìm cách mua chuộc, gây áp lực. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải giữ vững bản lĩnh, nâng cao nghiệp vụ”.

Đối tượng Trần Huy Nam và PhạmVăn Hưng cùng tang vật

Trước diễn biến tội phạm vi phạm trên tuyến biển ngày càng tinh vi, phức tạp, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển trọng điểm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, phát hiện vi phạm. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan và chính quyền địa phương, tạo thế trận liên hoàn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; mở rộng hợp tác quốc tế nhằm xử lý hiệu quả các vụ việc xuyên biên giới.

Với bản lĩnh, quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ, lực lượng Cảnh sát biển sẽ tiếp tục là “lá chắn thép”, giữ vững bình yên , bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển.