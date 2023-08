Cặp vợ chồng tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề

Sáng nay 2/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Hải, 45 tuổi; Lương Thị Kiều Tiên (là vợ Hải), 45 tuổi; đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Khưu Thị Hồng, 61 tuổi, cả 3 cùng trú khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội “Đánh bạc”.

(Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 23/7 vừa qua, qua tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu đang có một đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, đề.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Lực lượng Công an thị xã Tân Châu phối hợp với một số Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tiến hành đến địa điểm này và đã phát hiện, bắt quả tang Khưu Thị Hồng đang thực hiện hành vi bán số lô, đề. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ thu giữ: 7 tờ giấy đều có ghi các con số lô, đề; 1 điện thoại di động, gần 6 triệu đồng mặt và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Hồng khai nhận bán số lô, số đề cho nhiều người và nạp phơi cho vợ chồng Nguyễn Thanh Hải và Lương Thị Kiều Tiên để hưởng hoa hồng. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải và Tiên, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ nhiều vật dụng để thực hiện hành vi bán số lô, đề và gần 100 triệu đồng tiền mặt.

Làm việc tại cơ quan Công an, vợ chồng Hải và Tiên đã thừa nhận hành đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề của mình. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.