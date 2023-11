Cất giấu 7 viên đạn, lĩnh án 15 tháng tù giam

Theo cáo trạng, trước đó, trong quá trình sửa chuồng gà bên nhà vợ, Khoa phát hiện dưới nền đất có 7 viên đạn nên nhặt lên bỏ vào bao thuốc lá cất giữ phía sau nhà.

Đến đầu năm 2023, Khoa đến làm tài xế lái xe ô tô thuê cho một gia đình người quen. Vào sáng ngày 23/04/2023, Khoa chở người chủ xe đi công việc tại ấp Tà Keo Ngọn, xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), lúc này Khoa mang 7 viên đạn cất giấu trong hộc xe phía ghế trước với mục đích là tìm nơi chế tác trang sức, bật lửa.

Khưu Minh Khoa tại phiên tòa

Khi đi đến nơi, Khoa đậu xe ở bãi đất trống và ngồi uống cà phê để chờ chủ xe đang chơi đánh bạc. Đến tối cùng ngày, Công an thành phố Rạch Giá bắt tụ đánh bạc ăn tiền, tiến hành kiểm tra xe ô tô do khoa làm tài xế thì phát hiện 7 viên đạn để trong bao thuốc lá nên Công an tiến hành thu giữ và giám định số đạn trên là vũ khí quân dụng.

Sau đó Khoa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi bắt tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử. Khoa có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.