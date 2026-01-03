中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Cha rủ con trai đi đánh ghen, đâm "tình địch" tử vong

Thứ Bảy, 11:07, 03/01/2026
Nghi ngờ nạn nhân có quan hệ tình cảm với vợ mình, Nguyễn Công Tùng cùng con trai tìm đến đánh ghen, sau đó dùng dao tấn công khiến "tình địch" tử vong.

Ngày 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Nguyễn Công Tùng (51 tuổi, ngụ xã Mỹ Thọ) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn ghen tuông, Tùng cho rằng ông Nguyễn Ngọc Vẹn (56 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) có mối quan hệ bất chính với vợ mình.

cha ru con trai di danh ghen, dam tinh dich tu vong hinh anh 1
Nghi phạm Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Mỹ (Công an Đồng Tháp)

Ngày 1/1, Tùng cùng con trai là N.C.T (17 tuổi) đi tìm ông Vẹn để đánh ghen. 

Trong lúc xô xát, Tùng đã dùng dao đâm ông Vẹn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Con trai của Tùng cũng bị thương trong quá trình xảy ra vụ việc và đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Mỹ Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ hiện trường và truy xét đối tượng. Được sự vận động của lực lượng chức năng, sau hơn một giờ gây án, Nguyễn Công Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lực lượng biên phòng lấy lời khai đối tượng (Ảnh_ T.T).jpg

Nghi phạm giết người bị bắt khi chuẩn bị xuất cảnh qua Campuchia

VOV.VN - Trong lúc làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia, một đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án giết người xảy ra tại TP.HCM đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh (trước đây là địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cũ) kịp thời phát hiện, bắt giữ.

Tin liên quan

Phát hiện thi thể phụ nữ nghi bị sát hại
Phát hiện thi thể phụ nữ nghi bị sát hại

VOV.VN - Ngày 2/1, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an xã Cái Đôi Vàm điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể một nữ giới dưới vuông nước, nghi bị sát hại.

Phát hiện thi thể phụ nữ nghi bị sát hại

Phát hiện thi thể phụ nữ nghi bị sát hại

VOV.VN - Ngày 2/1, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an xã Cái Đôi Vàm điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể một nữ giới dưới vuông nước, nghi bị sát hại.

Trốn truy nã, người phụ nữ tiếp tục ra tay sát hại chồng
Trốn truy nã, người phụ nữ tiếp tục ra tay sát hại chồng

Trong lúc trốn truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý", Nguyễn Thị Bé đã nảy sinh mâu thuẫn và nhẫn tâm ra tay sát hại chồng mình.

Trốn truy nã, người phụ nữ tiếp tục ra tay sát hại chồng

Trốn truy nã, người phụ nữ tiếp tục ra tay sát hại chồng

Trong lúc trốn truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý", Nguyễn Thị Bé đã nảy sinh mâu thuẫn và nhẫn tâm ra tay sát hại chồng mình.

Truy tố 4 bị can trong vụ án sát hại 3 người tại đại lý nông sản ở Đồng Nai
Truy tố 4 bị can trong vụ án sát hại 3 người tại đại lý nông sản ở Đồng Nai

VOV.VN - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Sỹ Tùng về các tội danh đặc biệt nghiêm trọng: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Hủy hoại tài sản”.

Truy tố 4 bị can trong vụ án sát hại 3 người tại đại lý nông sản ở Đồng Nai

Truy tố 4 bị can trong vụ án sát hại 3 người tại đại lý nông sản ở Đồng Nai

VOV.VN - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Sỹ Tùng về các tội danh đặc biệt nghiêm trọng: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Hủy hoại tài sản”.

