Chân dung 'cò' taxi đánh gãy răng nhân viên an ninh sân bay Nội Bài

Liên quan đến vụ nhân viên an ninh sân bay bay bị cò mồi taxi đánh gãy 4 răng cửa, tối 14/1, đại diện Công huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, chiều 13/1, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo gửi Bộ Công an, Bộ GTVT, UBND TP Hà Nội về vụ việc nhóm đối tượng "cò mồi" khách đi taxi dù hành hung nhân viên an ninh hàng không Cảng sân bay quốc tế Nội Bài.

Nhân viên an ninh hàng không Nguyễn Văn Điệp bị đối tượng cò taxi đánh gãy răng.

Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an huyện Sóc Sơn phối hợp cùng với chỉ huy công an các huyện truy bắt và xử lý nghiêm các đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Đại diện Công huyện Sóc Sơn cho hay, sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Sóc Sơn đã xác định được danh tính cả 2 đối tượng là Trần Thị Lý (SN 1972) và Hoàng Văn Trường (SN 1989) có hành vi "Chống người thi hành công vụ". Lý bị bắt quả tang tại chỗ còn Trường đã kịp bỏ trốn.

Chiến sĩ ở đồn Công an Nội Bài đã cùng lực lượng an ninh hàng không bắt giữ đối tượng Lý. Sau đó, cơ quan công an ra quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Lý.

"Cò mồi" taxi đánh nhân viên an ninh sân bay.

Ngày 14/1, Công an huyện Sóc Sơn đã gia hạn quyết định tạm giữ hình sự với Trần Thị Lý để tiếp tục điều tra. Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc.

Theo Công huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Lý là một trong những đối tượng xuất hiện nhiều ở Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài để thực hiện hành vi mời khách trái quy định. Lý từng bị Công an đồn sân bay quốc tế Nội Bài xử phạt hành chính 3 lần.

"Chúng tôi đang đề nghị đồn Công an Nội Bài cung cấp những tài liệu về đối tượng Lý để phục vụ điều tra. Trong hồ sơ chúng tôi thu thập được thì đối tượng Lý nhiều lần bị sử phạt hành chính còn về việc đánh giá là đối tượng cộm cán hay không cộm cán thì phải căn cứ vào những tài liệu mà chúng tôi đang thu thập thêm" - vị đại diện Công an huyện Sóc Sơn cho hay./.

