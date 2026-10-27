Cháu trai chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng của dì khi nhờ mua nhà

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng khi được người thân ở nước ngoài chuyển tiền nhờ quản lý và mua nhà.

Đối tượng là Trần Hoàng Vĩnh Tú (sinh năm 1989, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Theo kết quả xác minh, bà L.H.C. , hiện định cư tại Hoa Kỳ có quan hệ dì - cháu với Trần Hoàng Vĩnh Tú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định đối với Trần Hoàng Vĩnh Tú.

Do tin tưởng người thân, bà C. nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam, nhờ Tú quản lý, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất để sử dụng khi về nước. Trước đó, bà C. cũng nhờ người thân hỗ trợ bán căn hộ đang sở hữu để chuyển sang mua nhà phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Từ tháng 2/2026, bà C. chuyển cho Tú nhiều khoản tiền với tổng số 3,69 tỷ đồng cộng với 1 tỷ đồng của bà C. thu được từ việc bán căn hộ trước đó và khoản lãi tiết kiệm. Tổng số tiền bà C. giao cho Tú quản lý là 4,709 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Tú gửi cho bà C. hình ảnh thể hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng thông qua ứng dụng Viber.

Đầu tháng 3/2026, thông qua người quen giới thiệu, bà C. tìm được một căn nhà trên đường Trần Xuân Lê, TP Đà Nẵng với giá 4,77 tỷ đồng và nhờ Tú thực hiện việc đặt cọc mua nhà.

Tuy nhiên, Tú chỉ đặt cọc 70 triệu đồng, sau đó không tiếp tục thanh toán phần tiền đặt cọc còn thiếu theo thỏa thuận. Tú cũng cắt đứt liên lạc và rời khỏi nơi cư trú. Sự việc sau đó được người môi giới thông báo cho bà C.

Tiếp nhận đơn tố cáo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương xác minh thông tin, vận động Trần Hoàng Vĩnh Tú ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

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