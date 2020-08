Chạy xe phân khối lớn, trang bị hung khí gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản

Ngày 31/8, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá 2 băng nhóm cướp giật tài sản gây nhức nhối trên địa bàn.

Đối tượng Phan Văn Tài tại cơ quan điều tra.

Theo đó, từ tháng 6 đến tháng 8/2020, trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản khiến người dân hoang mang, lo lắng. Đặc biệt bị hại thường là phụ nữ.



Vào cuộc điều tra, công an xác định có ít nhất 2 nhóm cướp đang hoành hành gây nhức nhối cho người dân. Các đối tượng thường sử dụng xe phân khối lớn gắn biển giả, đeo khẩu trang kín mặt và sử dụng vũ khí để đi cướp. Khi bị truy đuổi, các nhóm này sẽ bỏ chạy tốc độ cao hoặc chống trả để thoát thân.

Qua quá trình điều tra, tối 24/8, Công an TP. Vinh đã bắt quả tang Phan Văn Tài (SN 1984, trú thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cùng Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1968, trú khối 13, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) đang cướp giật tài sản của người dân trên đường Trần Phú.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận từ tháng 6 đến nay đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Vinh. Được biết, Tài từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đến ngày 25/8, Công an TP. Vinh tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (SN 1995, trú xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An). Tại công an, Hùng khai nhận từ tháng 7 đến nay đã trực tiếp gây ra 10 vụ cướp trên địa bàn TP. Vinh. Được biết, Hùng từng có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an TP. Vinh mở rộng điều tra./.