Chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng, nhân viên ngân hàng lĩnh 11 năm tù

Mạo danh lãnh đạo lừa chạy án chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

VOV.VN - Thông tin từ Bộ Công an cho biết, sáng 4/3, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt quả tang Nguyễn Thanh Hoài (27 tuổi) trú tại phường Trường An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, là đối tượng lập tài khoản Facebook ảo mạo danh lãnh đạo Nhà nước lừa chạy án chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.