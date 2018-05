Chính thức khởi tố trùm gỗ lậu Phượng “râu” cùng đồng phạm

Chiều 3/5, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định và được Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh phê chuẩn để khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến việc vận chuyển và tàng trữ gỗ lậu của đối tượng Phan Hữu Phượng (hay còn gọi là Phượng "râu") ở thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông.

Cơ quan CSĐT khám sét nơi ở của Phượng "râu" ở thị trấn Ea Tling, huyện Cư jut, tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, các đơn vị của Bộ Công an sáng sớm 27/4 bắt đối tượng Phượng "râu" vận chuyển gỗ trái phép trong khu vực biên giới ra thị trấn Ea Tling. Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm các đối tượng tàng trữ gỗ tại thị trấn Ea T’linh và xã Trúc Sơn, huyện Cư Jut.

Kết quả đã thu giữ 210m3 gỗ tròn không có giấy tờ hợp pháp, 2 xe ô tô tải, 2 xe ô tô du lịch, 6 xe độ chế, 5 xe máy cày, 3 cưa xăng, một số dụng để khai thác, vận chuyển gỗ và tài liệu liên quan khác.

Cùng với khởi tố và bắt tạm giam Phan Hữu Phượng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can: Nguyễn Hoàng Trang, sinh năm 1982, trú xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng; Hồ Trọng Dũng, sinh năm 1965, trú phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Trần Lưu Lân, sinh năm 1970, trú phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và Dương Quốc Bảo, sinh năm 1990, trú thị trấn EaTling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.

Trùm gỗ lậu Phượng “râu” "hạ gục" một loạt cán bộ đồn biên phòng? VOV.VN- 4 người vừa bị đình chỉ để phục vụ công tác điều tra vụ vận chuyển gỗ lậu liên quan đến trùm gỗ lậu Phượng "râu" đều là cán bộ Biên phòng Vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng "râu": Đình chỉ 4 cán bộ đồn biên phòng VOV.VN - 4 cán bộ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra vụ vận chuyển gỗ lậu liên quan đến Phượng "râu" Nóng 24h: Thông tin mới nhất liên quan trùm gỗ lậu Phượng “râu“ VOV.VN - Cơ quan chức năng vừa phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp thêm một đối tượng trong đường dây của ông trùm gỗ lậu Phượng “râu”.