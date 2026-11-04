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Cải chính

Cho đồng nghiệp vay lãi cao, 2 công nhân ở Đồng Nai bị công an mời làm việc

Thứ Tư, 15:19, 04/11/2026
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VOV.VN - Thấy đồng nghiệp có nhu cầu vay tiền, 2 công nhân tại một công ty trong KCN Amata, phường Long Bình, TP.Đồng Nai (trước là TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã cho 20 đồng nghiệp vay 413 triệu đồng với lãi suất cao, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Đồn Công an KCN Biên Hòa, TP.Đồng Nai thông tin, đơn vị đang rõ vụ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại Công ty TNHH I.V (KCN Amata, phường Long Bình, TP.Đồng Nai).

Trước đó, ngày 27/10, Đồn Công an KCN Biên Hòa tiếp nhận 2 nguồn tin về tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng ngay trong Công ty TNHH I.V.

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Hai công nhân bị công an mời làm việc. Ảnh: Công an Đồng Nai

Qua xác minh, lực lượng công an xác định 2 đối tượng thực hiện hành vi là N.C.H (39 tuổi) và K.D.T (37 tuổi), đều là công nhân đang làm việc trong công ty.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết, H. và T. đã cho các đồng nghiệp vay tiền mà không cần tài sản thế chấp, không lập hợp đồng giấy tờ nhưng áp dụng mức lãi suất cao.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026, N.C.H đã cho 12 công nhân vay tổng cộng 301 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng. H. đã thu 63,9 triệu đồng tiền lãi, trong đó số tiền thu lợi bất chính hơn 53,25 triệu đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đối tượng K.D.T đã cho 8 công nhân vay 112 triệu đồng với lãi suất lên tới 15%/tháng. T. đã thu 51,75 triệu đồng tiền lãi, thu lợi bất chính 46 triệu đồng.

Tổng cộng, 2 đối tượng đã cho 20 công nhân vay 413 triệu đồng, thu về 115,65 triệu đồng tiền lãi.

Lực lượng chức năng đánh giá, hành vi cho vay lãi nặng ngay trong môi trường doanh nghiệp không chỉ bào mòn thu nhập của người lao động mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự tại các khu công nghiệp.

Đồn Công an KCN Biên Hòa khuyến cáo công nhân, người lao động tuyệt đối không vay tiền qua các hình thức thủ tục đơn giản, lãi suất cao, không rõ ràng; khi phát hiện dấu hiệu "tín dụng đen", cần báo ngay cho cơ quan công an để xử lý kịp thời.

 

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
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