Cho vay 100 triệu đồng, ép "con nợ" trả lãi hơn 260 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Bùi Văn Thành về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Đối với Đào Văn Kiên, Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều lần nhưng đối tượng vắng mặt tại nơi cư trú (hiện chưa xác định được Kiên đang ở đâu) nên đã tiến hành truy tìm.

Đối tượng Bùi Văn Thành tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Hải Dương)

Trước đó, Công an huyện Ninh Giang có thông tin về các đối tượng Bùi Văn Thành và Đào Văn Kiên (cùng trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) có hành vi cho vay lãi nặng. Qua điều tra, xác định: Khoảng đầu năm 2021, các đối tượng này cho chị N.T.H. (trú tại thôn An Cúc, xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, Hải Dương) vay 100 triệu đồng và đến tháng 10/2022, Thành cùng Kiên đã thu của chị H. hơn 260 triệu đồng tiền lãi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.