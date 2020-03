Chống dịch Covid-19: Công an Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà

Để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều ngày qua, lực lượng Công an thành phố luôn bám sát địa bàn, tuyên truyền cho nhân dân nhận thức được sự lây lan nguy hiểm của virus SARS-CoV-2, đồng thời tuyên truyền cho người dân có ý thức chung tay trong việc phòng, chống dịch.



Rà từng hộ dân, kể cả thường trú và tạm trú

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, Trung tá Vũ Xuân Tính, trưởng Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên cho biết, từ khi Hà Nội xuất hiện ca nhiễm Covid-19 thứ 17, nhận biết là địa bàn trọng điểm, ngay trong đêm 6/3, lực lượng công an phường Bồ Đề cùng tổ xung kích của phường ngay lập tức lên danh sách những người tiếp xúc gần với người nghi ngờ, sau đó lập danh sách cách ly tại chỗ.

Công an quận Long Biên đo thân nhiệt cho người đến trụ sở làm việc. (Ảnh An ninh Thủ đô)

Hiện nay, phường Bồ Đề đã cách ly 68 trường hợp cả F1, F2, F3. Bởi, phường cũng gần điểm phát dịch đầu tiên. Cùng với đó phường Bồ Đề còn có đoàn tiếp viên trong tổ phục vụ chuyến bay VN0054, một số người là tiếp viên hàng không cư trú tại địa phương và lân cận, một vài điểm có nhân viên, bác sỹ điều dưỡng của Bệnh viện Hồng Ngọc.

“Đối với những trường hợp đi trên chuyến bay VN0054, lực lượng công an phường Bồ Đề đã làm việc với đoàn tiếp viên để nắm được danh sách phục vụ chuyến bay. Qua đó rà soát những trường hợp liên quan cung cấp cho Y tế phường lên danh sách cách ly”- Trung tá Vũ Xuân Tính cho biết.

Cùng với biện pháp cách ly, bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Công an phường đã bố trí cảnh sát khu vực tuyên truyền cho bà con nhân dân những nội dung liên quan phòng chống dịch. Mặt khác tiếp tục nắm bắt tình hình giám sát việc đầu cơ hàng hóa, nâng giá bán hàng hóa.

Theo Trung tá Tính, điểm mới trong công tác phòng chống dịch mà công an phường đã triển khai đó là sử dụng hệ thống tin nhắn kết nối cảnh sát khu vực với người dân. Qua mạng, công an phường cung cấp cho bà con những thông tin chính thống về dịch.

Về phía người dân, cung cấp cho công an thông tin những người dân đi về từ vùng có dịch, người có mối quan hệ gần gũi với người có nguy cơ cao để chủ động cách ly hay thông tin người đang thuộc diện cách ly rời bỏ vị trí để gặp gỡ người lạ. Ngoài ra, lực lượng công an phường cũng tham gia các đoàn giám sát tại các địa bàn công cộng, trọng điểm để tiếp tục tuyên truyền giám sát nội dung chống dịch.

Về công tác khai báo tạm trú, tạm vắng, Thượng tá Nguyễn Đức Hải, Phó trưởng công an quận Long Biên cho biết, quận giao nhiệm vụ cụ thể cho công an cấp phường, nhất là công an khu vực, phổ biến cho toàn bộ nhân dân trên địa bàn quận cũng khai báo cụ thể, địa điểm, thời gian đi đến, các chủ trương cũng như biện pháp để phòng chống dịch.

Công an khu vực tương tác với dân trên ứng dụng Zalo để phòng chống dịch bệnh

“Chúng tôi chủ động rà soát toàn bộ dân số, để ngoài hộ dân thường trú còn có người tạm trú, khách đến,... toàn bộ cơ sở lưu trú quản lý chặt chẽ, có trao đổi thường xuyên để xem khách đến nơi đó có phải đến từ vùng dịch không? Cùng với đó, tại công trường, đơn vị xây dựng có nhiều người đến từ các địa phương khác nhau, chúng tôi phải rà soát nắm chắc số công nhân đó có đến vùng dịch ko? Qua đó phát hiện nhân tố mới”- Thượng tá Nguyễn Đức Hải nói.

"Người dân khai y tế trung thực là giúp mình hoàn thành nhiệm vụ"

Thượng tá Hải chia sẻ thêm, để đảm bảo hiệu quả công việc, trưởng Công an quận yêu cầu tất cả các cán bộ chiến sỹ trong toàn quận trong thời gian phòng chống dịch phải thường trực chiến đấu, cán bộ chủ chốt không được nghỉ phép, không được đi tỉnh ngoài để thực hiện tất cả các yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận.

“Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận có toàn bộ danh sách về chuyến bay VN0054. Trên địa bàn quận có 5 hành khách và 6 tiếp viên hàng không và phi công. Đến nay, công an quận thu thập xác minh toàn bộ danh sách đó để phục vụ cho việc đưa đi cách ly. Đối với trường hợp bệnh nhân 21, qua nắm bắt, công an quận kịp thời phát hiện một số đối tượng F1 quan hệ gần BN21, nên đã phối hợp y tế quận đưa đi cách ly, và cách ly trường hợp F2, F3”- Thượng tá Hải nói.

Tại quận Hoàng Mai, Trung tá Lại Hoàng Hải, công an phường Đại Kim cho biết, kể từ khi Việt Nam có ca nhiễm đầu tiên, công việc của anh cũng như đồng đội bận rộn hơn rất nhiều. 100% quân số được huy động trực.

Công việc hàng ngày của các anh là tập trung rà soát người nước ngoài tạm trú tại địa bàn và người Việt Nam đi về từ các nước, nhất là các nước có dịch; Theo dõi tình trạng sức khỏe và lập danh sách báo cáo cấp trên; Rà soát và ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh, chợ, siêu thị không được tăng giá bán các mặt hàng.

Và một việc không thể thiếu là giữ mối liên hệ thường xuyên với cư dân ở khu vực mình theo dõi bằng việc cung cấp những thông tin chính thống nhanh nhất cho bà con yên tâm thông qua các ứng dụng.

“Tôi là cảnh sát khu vực. Điều mình mong nhất là bà con hợp tác, tự bảo vệ mình và gia đình theo chỉ dẫn của ngành y tế; Cung cấp những thông tin chính thống cho họ và mong nhận được ở họ những thông tin trung thực, thế là họ đã giúp mình hoàn thành nhiệm vụ rồi”- Trung tá Lại Hoàng Hải chia sẻ.

Trường hợp bệnh nhân thứ 17, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội dương tính với virus SARS-CoV-2 đã khiến 66 hộ và 189 nhân khẩu sống tại đây phải cách ly…tại trụ sở UBND phường Trúc Bạch, nhiều cán bộ chiến sỹ Công an quận Ba Đình và các lực lượng chức năng thuộc các tổ công tác luôn túc trực tại chỗ để làm nhiệm vụ. Đây chính là kế hoạch vận dụng phương châm “4 tại chỗ” của Ban chỉ đạo phòng chống virus SARS-CoV-2 của quận Ba Đình.



Lực lượng chức năng phường Trúc Bạch cung cấp nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân.

Thiếu tá Đào Công Chiến, Cảnh sát khu vực, Công an phường Trúc Bạch cho biết, anh là thành viên trong tổ công tác tham gia túc trực, đảm bảo ANTT và cách ly khu vực Trúc Bạch. Sau ca trực, anh vẫn xuống địa bàn phụ trách để nắm bắt tình hình.

Từ ngày 7/3 đến nay, các cán bộ chiến sỹ trong tổ công tác chưa về nhà và mọi sinh hoạt đều thực hiện ngay tại trụ sở UBND phường Trúc Bạch. Một phần vì nhiệm vụ, một phần cũng vì làm ở “điểm nóng” nên cũng phải cách ly để đảm bảo an toàn cho chính cả người thân, gia đình và cộng đồng xã hội./.