Chồng sát hại vợ dã man ở Yên Bái

Sáng nay (18/1), Cơ quan Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thìn (sinh năm 1991, trú tại thôn làng Chẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, Yên Bái) về hành vi giết người.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, UBND xã An Thịnh nhận được thông tin chị Phạm Thị Tươi (sinh năm 1991, trú tại thôn Làng Chẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên) bị chồng là Nguyễn Văn Thìn dùng dao cắt cổ, khiến chị Tươi tử vong tại chỗ.

Theo gia đình và người dân ở đây thì nguyên nhân có thể do mâu thuẫn ghen tuông.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã An Thịnh đã phối hợp với Công an huyện Văn Yên tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Thìn và đưa về Cơ quan Công an huyện Văn Yên để điều tra nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

