Chủ cửa hàng rơi bọc tiền hơn 100 triệu đồng, khách nhanh tay lấy cắp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Giang (SN 1983, trú tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, 15h ngày 4/10, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được tin báo của anh Lê Hội Hưng (SN 1979, trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) về việc anh bị kẻ gian lấy cắp túi tiền chứa 101 triệu đồng.

Đối tượng Giang tại cơ quan điều tra.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc, cửa hàng anh Hung có đông khách đến giao dịch nên quá trình sàng lọc đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Quá trình điều tra, các nghi vấn tập trung vào đối tượng Nguyễn Duy Giang. Giang là chủ tàu từ Thanh Hóa vào xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai để bán hải sản. Thời điểm xảy ra vụ việc, Giang có tới cửa hàng anh Hưng mua đá lạnh. Tuy nhiên khi tổ công tác đến tàu của Giang làm việc, Giang một mực chối cãi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, trong lúc vào bán hải sản, khoang tàu bị hết đá lạnh nên Giang đã tới cửa hàng anh Hưng để mua đá. Lúc này cửa hàng của anh Hưng rất đông khách. Trong lúc anh Hưng bán hàng thì đánh rơi tiền. Lợi dụng sơ hở, Giang đã lấy trộm số tiền trên đưa về cất giấu dưới hầm tàu của mình. Đây là khu vực rất khó tìm vì có nhiều dầu mỡ./.

Khởi tố các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp VOV.VN -Cả 4 đối tượng Thắng, Phúc, Hùng và Thái đều bị công an huyện Đan Phượng, Hà Nội khởi tố về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội.