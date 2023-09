Chủ động đấu tranh với tội phạm ma túy dịp nghỉ lễ 2/9

Trung tá Phạm Quang Huy - Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Kinh tế, Môi trường, Công an huyện Mường La (Sơn La) cho biết: nằm giáp ranh với huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Mường La được xác định là địa bàn trọng điểm, luôn nóng bỏng cuộc chiến chống tội phạm ma túy của lực lượng Công an.

Thời gian gần đây, cùng với sự gia tăng của các loại tội phạm buôn bán, tàng trữ trái phép ma túy như: ma túy đá, ma túy tổng hợp với số lượng lớn, hoạt động của các đối tượng cũng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhiều đối tượng manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Chính vì thế, càng đòi hỏi sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm cao độ của lực lượng chức năng nhằm đấu tranh, trấn áp có hiệu quả với loại tội phạm này.

Các đối tượng vận chuyển ma tuý bị công an huyện Mường La và các lực lượng bắt giữ ngày 18/8/2023

"Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng bây giờ tinh vi hơn trước rất nhiều, mối liên kết thì chúng thường chọn người thân thích để tham gia vào đường dây ma túy nên rất khó để bóc gỡ; cung đường hoạt động cũng liên tục thay đổi, lúc thì đường bộ, lúc thì đường sông, lựa chọn khoảng thời gian cao điểm để vận chuyển ma túy…" - Trung tá Phạm Quang Huy cho biết.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an huyện Mường La đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 65 vụ, 98 đối tượng phạm tội về ma tuý; tang vật thu giữ gần 500 gram heroin, hơn 5.000 viên ma tuý tổng hợp, hơn 4,1 kg thuốc phiện, 19 xe máy, cùng nhiều tang vật khác có liên quan…

Trung tá Lê Mùi, Trưởng Công an huyện Mường La cho biết: "Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cho huyện triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự; huy động 100% cán bộ chiến sỹ xuống cơ sở bám nắm địa bàn; chỉ đạo lực lượng công an xã đi từng nhà rà từng người, quản lý từng đối tượng trên địa bàn, lập hồ sơ và điều tra cơ bản về các biểu hiện, hành vi vi phạm. Trong đó, tập trung vào các loại tội phạm có dấu hiệu lợi dụng vào ngày lễ để thực hiện hành vi phạm tội, như tội phạm tàng trữ, buôn bán các chất ma tuý".

Công an Sơn La tăng cường các giải pháp giữ vững ANTT, ATGT dịp nghỉ lễ

Trước dự báo tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tiếp tục diễn biến khó lường với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt; nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, lực lượng công an Mường La nói riêng, Công an Sơn La nói chung xác định tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma tuý, góp phần mang lại cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho nhân dân.