Chủ nhà nghỉ “điều” gái mại dâm cho khách để hưởng hoa hồng

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Tịnh (SN 1975, trú tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) về tội “chứa mại dâm”. Hoàng Thị Tịnh tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 21h30’ ngày 26/12, Công an huyện phát hiện nhà nghỉ “Lương Tịnh” do Hoàng Thị Tịnh làm chủ đang tổ chức cho một đôi nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua điều tra, bà chủ nhà nghỉ khai nhận lợi dụng hình thức kinh doanh nhà nghỉ, khi khách có nhu cầu mua dâm, Tịnh sẽ trực tiếp thoả thuận với khách để điều gái bán dâm và thu của khách 250.000 đồng/lượt mua bán dâm, sau đó trả cho gái bán dâm 150.000/lượt, còn 100.000 Tịnh “cắt” lại như tiền hoa hồng.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Thị Tịnh về tội chứa mại dâm. Đồng thời, lập hồ sơ xử lý hành chính đối với cặp đôi mua bán dâm theo đúng quy định của pháp luật./.