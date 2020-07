Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3/2 được tại ngoại để chữa bệnh

Chiều 3/7, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, đã ra quyết định cho ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2) - người bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại ngoại để chữa bệnh.

Ông Nguyễn Văn Minh.



Trước đó, ngày 7/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với các ông Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ- Tổng giám đốc Tổng công ty 3/2; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Thanh Hải- Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương, nguyên là thành viên của Hội đồng thành viên đại diện phần góp vốn của Tổng công ty 3/2.

Theo hồ sơ từ Công an tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty 3/2 được giao 43ha đất để triển khai Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một không được phép mua bán, sang nhượng. Thế nhưng, năm 2016, Tổng công ty 3/2 lại “qua mặt” Tỉnh ủy Bình Dương, đem bán rẻ khu đất này cho tư nhân mà không cần đấu giá theo quy định của pháp luật gây thất thoát gần 127 tỷ đồng, so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng.

Khu đất 43ha nằm vị trí đắc địa bậc nhất tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm chuyển nhượng, Tổng Công ty 3/2 vẫn là doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Do đó, khu đất 43ha là tài sản của Nhà nước thuộc quyền định đoạt của Tỉnh ủy Bình Dương. Sau khi 3 lãnh đạo bị khởi tố, tới nay các lãnh đạo mới đã được bổ nhiệm để duy trì hoạt động của các doanh nghiệp này.



Vụ việc được Bộ Công an giao cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra nhưng phải thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ. Liên quan đến vụ việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cũng liên tục tổ chức họp báo thông tin vụ việc./.