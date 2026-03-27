中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố về tội Trốn thuế

Thứ Sáu, 11:04, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông - Nguyễn Văn Đông vừa bị truy tố về tội Trốn thuế, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh).

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan. Đáng chú ý, trong số 28 bị can có ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông. Ông Đông bị truy tố về tội Trốn thuế và được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Theo cơ quan truy tố, Công ty CP Rạng Đông là công ty tư nhân đa ngành, gồm 12 công ty thành viên, hoạt động chính trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, khoáng sản kim loại, thương mại, dịch vụ và vật liệu xây dựng.

chu tich tap doan rang Dong bi truy to ve toi tron thue hinh anh 1
Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông. 

Ông Nguyễn Văn Đông nắm quyền điều hành, chi phối hoạt động của tất cả các công ty thành viên. Bị can này giao cho cháu họ mình làm tổng giám đốc, phụ trách tài chính, điều tiết dòng tiền của tất cả các công ty. Còn em họ bị can là Nguyễn Thu Hương Thủy, đảm nhiệm chức Phó trưởng phòng tài chính đầu tư Công ty Rạng Đông, quản lý toàn bộ tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.

Trong số các công ty thành viên của Rạng Đông có Công ty cổ phần khoáng sản Sông Bình do Phạm Duy Khánh làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. Công ty Sông Bình có bộ phận kế toán và hệ thống sổ sách kế toán riêng.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2023, tình hình tài chính của Công ty Rạng Đông gặp khó khăn. Để có nguồn tiền mặt phục vụ chi tiêu, một kế hoạch "lách luật" đã được bị can Nguyễn Văn Đông phê duyệt. Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông đồng ý giao cho bị can Nguyễn Thị Phương Thu (Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình) trực tiếp trao đổi với khách hàng mua quặng Ilmenite.

Theo đó, Phương Thu được giao trọng trách thỏa thuận với đối tác việc làm hợp đồng mua bán quặng với giá thấp hơn thực tế, xuất hóa đơn cũng với giá thấp hơn thực tế. Số tiền chênh lệch Phương Thu yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt và giao cho Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý.

Sau đó, số tiền mặt chênh lệch từ các hợp đồng mua quặng được giao dịch theo "kịch bản" trên sẽ được cấp dưới đưa cho bị can Nguyễn Văn Đông sử dụng vào các hoạt động của doanh nghiệp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa giá trị thực tế thanh toán và giá trị theo hợp đồng mua bán 38.000 tấn quặng Ilmenite trên là 16,5 tỉ đồng. Số tiền này không được bộ phận kế toán Công ty Sông Bình hạch toán vào sổ sách, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước.

Theo kết luận giám định thuế, hành vi gian lận này đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3,9 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Phần tiền chênh lệch được cấp dưới chuyển cho bị can Nguyễn Văn Đông sử dụng, không được hạch toán đầy đủ, gây thất thoát thuế của Nhà nước.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Rạng Đông Nguyễn Văn Đông trốn thuế sông Bình ngân sách
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Triệt xóa nhóm đánh bạc tinh vi với nhiều đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
PODCAST
Tin nóng
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật