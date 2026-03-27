Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố về tội Trốn thuế

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan. Đáng chú ý, trong số 28 bị can có ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông. Ông Đông bị truy tố về tội Trốn thuế và được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan truy tố, Công ty CP Rạng Đông là công ty tư nhân đa ngành, gồm 12 công ty thành viên, hoạt động chính trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, khoáng sản kim loại, thương mại, dịch vụ và vật liệu xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông.

Ông Nguyễn Văn Đông nắm quyền điều hành, chi phối hoạt động của tất cả các công ty thành viên. Bị can này giao cho cháu họ mình làm tổng giám đốc, phụ trách tài chính, điều tiết dòng tiền của tất cả các công ty. Còn em họ bị can là Nguyễn Thu Hương Thủy, đảm nhiệm chức Phó trưởng phòng tài chính đầu tư Công ty Rạng Đông, quản lý toàn bộ tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.

Trong số các công ty thành viên của Rạng Đông có Công ty cổ phần khoáng sản Sông Bình do Phạm Duy Khánh làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. Công ty Sông Bình có bộ phận kế toán và hệ thống sổ sách kế toán riêng.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2023, tình hình tài chính của Công ty Rạng Đông gặp khó khăn. Để có nguồn tiền mặt phục vụ chi tiêu, một kế hoạch "lách luật" đã được bị can Nguyễn Văn Đông phê duyệt. Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông đồng ý giao cho bị can Nguyễn Thị Phương Thu (Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình) trực tiếp trao đổi với khách hàng mua quặng Ilmenite.

Theo đó, Phương Thu được giao trọng trách thỏa thuận với đối tác việc làm hợp đồng mua bán quặng với giá thấp hơn thực tế, xuất hóa đơn cũng với giá thấp hơn thực tế. Số tiền chênh lệch Phương Thu yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt và giao cho Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý.

Sau đó, số tiền mặt chênh lệch từ các hợp đồng mua quặng được giao dịch theo "kịch bản" trên sẽ được cấp dưới đưa cho bị can Nguyễn Văn Đông sử dụng vào các hoạt động của doanh nghiệp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa giá trị thực tế thanh toán và giá trị theo hợp đồng mua bán 38.000 tấn quặng Ilmenite trên là 16,5 tỉ đồng. Số tiền này không được bộ phận kế toán Công ty Sông Bình hạch toán vào sổ sách, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước.

Theo kết luận giám định thuế, hành vi gian lận này đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3,9 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Phần tiền chênh lệch được cấp dưới chuyển cho bị can Nguyễn Văn Đông sử dụng, không được hạch toán đầy đủ, gây thất thoát thuế của Nhà nước.