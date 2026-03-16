Chuyển điều tra vụ sản xuất gần 90 tấn phân bón giả ở Đắk Lắk

Trước đó, Đội Quản lý thị trường thương mại điện tử, cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Ea Súp và Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực Cư M’gar tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh trên địa bàn xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn phân bón các loại đang được tập kết tại cơ sở này nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Tổng khối lượng phân bón các loại khoảng 90 tấn, xác định trị giá ban đầu khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Kho hàng chứa 90 tấn phân bón các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Quá trình xác minh, làm rõ vụ việc, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện trên nhãn, bao bì hàng hóa có ghi các thông tin giả về địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất; mã số đăng ký lưu hành và mã số công bố. Thông tin về xuất xứ hoặc nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa không rõ ràng.

Từ kết quả xác minh ban đầu, nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển toàn bộ tài liệu vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xem xét, xử lý theo thẩm quyền.