Chuyển điều tra vụ sản xuất gần 90 tấn phân bón giả ở Đắk Lắk

Thứ Hai, 20:39, 16/03/2026
VOV.VN - Tối 16/3, ông Vương Minh Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk (Sở Công Thương Đắk Lắk) xác nhận, chi cục vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển cơ quan công an điều tra vụ việc sản xuất gần 90 tấn phân bón giả.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường thương mại điện tử, cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Ea Súp và Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực Cư M’gar tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh trên địa bàn xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn phân bón các loại đang được tập kết tại cơ sở này nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Tổng khối lượng phân bón các loại khoảng 90 tấn, xác định trị giá ban đầu khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Kho hàng chứa 90 tấn phân bón các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Quá trình xác minh, làm rõ vụ việc, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện trên nhãn,  bao bì hàng hóa có  ghi các thông tin giả về địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất; mã số đăng ký lưu hành và mã số công bố. Thông tin về xuất xứ hoặc nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa không rõ ràng.

Từ kết quả xác minh ban đầu, nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển toàn bộ tài liệu vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất phân bón giả quy mô lớn

VOV.VN - Chiều nay (7/2), Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Tạm giữ hàng chục tấn phân bón, hóa chất không giấy tờ ở Cà Mau
VOV.VN - Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định vụ việc, phát hiện hàng hóa phân bón, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc tại hộ kinh doanh ở xã Thới Bình.

Phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng nghìn tấn phân bón giả ở Hòa Bình
VOV.VN - Trần Văn Huân khai nhận đã chỉ đạo sản xuất, bán ra thị trường các tỉnh miền Bắc, miền Trung hàng nghìn tấn phân bón giả, kém chất lượng.

Công an Đồng Nai bắt quả tang cơ sở sản xuất phân bón giả số lượng lớn
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt quả tang Công ty An Phúc Khang sản xuất phân bón giả tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

