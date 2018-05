Cơ quan chức năng Hải Phòng thông tin về vụ việc bắt giám đốc Vinaca

Sáng nay, 3/5, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã có buổi làm việc với Công an Hải Phòng và thông tin đến các cơ quan báo chí sau khi bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thu, giám đốc Công ty Vinaca.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) tặng hoa, chúc mừng Công an Hải Phòng.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng, người trực tiếp chỉ đạo quá trình điều tra cho biết: Ngay khi có thông tin về cơ sở sản xuất thuốc ung thư giả từ than tre, lãnh đạo Công an Hải Phòng đã giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng liên quan để điều tra vụ việc.

“Ban đầu, khi anh em công an cơ sở cùng quản lý thị trường phát hiện được thì chúng tôi đã bàn bạc và để ngành quản lý thị trường xử lý hành chính. Tất cả thủ đoạn của đối tượng được bộc lộ ra từ tháng 1 năm 2018, sau đó chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, điều tra cho đến ngày hôm qua 2/5, chúng tôi đã xác định tất cả các yếu tố pháp lý đầy đủ, xin lệnh bắt và hiện nay đã giam giữ đối tượng 4 tháng để điều tra toàn bộ vụ việc”, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nói.

Cũng theo Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, để bắt giữ được đối tượng Nguyễn Xuân Thu, lực lượng công an đã phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, bởi đối tượng này liên tục thay đổi chỗ ở di chuyển và lẩn trốn rất tinh vi.

Ông Trần Hùng, Cục phó Cục Quản lý Thị trường (bên trái)

Đại diện Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) hôm nay cũng có buổi gặp mặt, chúc mừng chiến công của Công an Hải Phòng. Thay mặt lực lượng Quản lý thị trường toàn quốc, ông Trần Hùng, Cục phó Cục Quản lý Thị trường đánh giá cao sự phối hợp với lực lượng công an Hải Phòng nói chung và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) trong quá trình xử lý vụ việc.

Ông Trần Hùng khẳng định: “Tội phạm, đặc biệt là tội phạm sản xuất hàng giả gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm là hết sức nghiêm trọng. Chúng tôi cũng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ là không có vùng cấm, khi phát hiện mọi sai phạm đều phải công khai trên phương tiện thông tin và không cho chạy án. Chúng tôi đã kiến nghị lực lượng QLTT toàn quốc nếu phát hiện ra các cơ sở của Vinaca, có sản phẩm là lập tức thu giữ./.

