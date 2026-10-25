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Có tiền án ma túy, đối tượng 21 tuổi tiếp tục bị khởi tố vì mua bán cần sa

Chủ Nhật, 20:48, 25/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Ngô Đình Việt về tội mua bán trái phép chất ma túy; Tạ Quang Ngọc và Lâm Hồng Minh bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phát hiện đối tượng mang cần sa đi bán

Ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố các đối tượng liên quan đến ma túy tại xã An Khánh và xã Phú Xuyên.

Trước đó, tại thôn Trường An, xã An Khánh, Công an xã An Khánh tiến hành kiểm tra hành chính đối với Ngô Đình Việt (sinh năm 2005, trú tại tổ dân phố Bính Hạ, phường Đồng Nguyên, TP Bắc Ninh).

co tien an ma tuy, doi tuong 21 tuoi tiep tuc bi khoi to vi mua ban can sa hinh anh 1
Đối tượng Ngô Đình Việt tại hiện trường

Quá trình làm việc, Việt tự giác giao nộp 9,637 gam ma túy cần sa và khai nhận mang số ma túy này đi bán cho khách để kiếm lời.

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu tại cơ quan công an cho thấy Việt dương tính với ma túy cần sa. Đáng chú ý, đối tượng đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đình Việt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khởi tố hai đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

Cũng trong ngày 25/10, Công an xã Phú Xuyên kiểm tra hành chính nơi ở của Tạ Quang Ngọc (sinh năm 2001, trú tại thôn Nam Quất, xã Phú Xuyên, Hà Nội).

co tien an ma tuy, doi tuong 21 tuoi tiep tuc bi khoi to vi mua ban can sa hinh anh 2
2 đối tượng tại hiện trường

Tại thời điểm kiểm tra, Ngọc cùng Lâm Hồng Minh (sinh năm 2004, cùng trú tại địa chỉ trên) khai nhận sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an thu giữ tại hiện trường 0,113 gam ma túy methamphetamine.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tạ Quang Ngọc và Lâm Hồng Minh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Danh Thiết/VOV.VN
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