Có tiền án vẫn “ngựa quen đường cũ” mua bán trái phép chất ma túy

VOV.VN - Rạng sáng 18/4, tại bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác thuộc Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.