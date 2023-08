Công an An Giang thu giữ thêm 14kg vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam

Trước đó, qua công tác nắm tình hình các hệ thống tiệm vàng trên địa bàn TP Châu Đốc-An Giang và trên tuyến biên giới huyện An Phú có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua lại trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch phân công các đơn chức năng phối hợp chặt chẽ để xác minh, làm rõ.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi các đơn vị xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ..., Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tổ chức mật phục, bắt giữ các đối tượng.

Vào khoảng 19h, ngày 25/7, tại khu vực sông Bình Ghi, đoạn qua địa phận khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, một tổ công tác đường sông đã phát hiện Nguyễn Tấn Phong, 45 tuổi, trú tổ 6, khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ hướng Campuchia về Việt Nam, nên tiến hành áp sát, bắt giữ. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, đối tượng liền nhảy xuống sông lặn trốn về phía Campuchia.

Cùng lúc này, Tổ công tác khác trên đường bộ cũng đã khống chế và mời Hồ Văn Sơn, 60 tuổi và Nguyễn Hoài Tâm, 22 tuổi, cùng trú huyện An Phú, tỉnh An Giang về cơ quan Công an làm việc.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang thu giữ thêm 14kg vàng từ vụ vận chuyển 19kg vàng từ Campuchia về Việt Nam

Tại Cơ quan công an, Sơn và Tâm xin đầu thú và khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia đưa vào các tiệm vàng trên địa bàn TP Châu Đốc để tiêu thụ. Nguyễn Tấn Phong nhận thấy không thể trốn chạy, nên cũng đã đầu thú ngay sau đó.

Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan An Giang để xử lý vụ việc và khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ xác định bên trong bao màu trắng có nhiều trang sức bằng kim loại (nghi vàng) với tổng trọng lượng khoảng 19 kg.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã thi hành 8 Lệnh khám xét khẩn cấp các địa điểm, chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan, tạm giữ thêm hơn 14kg vàng thỏi, vàng nữ trang và nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản có liên quan.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận đầu thú và ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp 5 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Việt Nam – Campuchia.