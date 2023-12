Công an Bắc Giang đấu tranh ngăn chặn nguy cơ đua xe trái phép trong giới trẻ

Tại Hội nghị Thông tin báo chí tình hình kinh tế -xã hội năm 2023, Đại tá Thân Văn Duy - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian gần đây trẻ hoá về tội phạm ở các thanh thiếu niên (dưới 18 tuổi) có chiều hướng gia tăng ở các hành vi như gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, lạng lách đánh võng… chỉ với mục đích quay lại video để đưa lên các trang mạng xã hội hòng câu like, câu view.

Vừa qua Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố hàng loạt các đối tượng vi thành niên có hành vi gây rối trật tự công cộng như vào tháng 10/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn khởi tố Các đội tượng với hành vi đăng tải 1 video do tài khoản mang tên “Nguyễn Tất Thịnh” đăng tải 1 video với nội dung có hình ảnh từ 4 đến 6 người có hành vi tụ tập đua xe trái phép tại Quốc lộ 31, thuộc xã Phượng Sơn.

Các thanh niên có hành vi đua xe trái phép tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên đã triệu tập nhóm thanh niên gồm 6 người để làm rõ hành vi đua xe trái phép tại đường vành đai 4. Với phương thức hẹn nhau qua các trang mạng xã hội như: "Báo xe Bắc Giang", "Anh em TuaRing"... để đến địa bàn huyện Việt Yên tụ tập đua xe.

“Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, ngoài việc tăng cường xử lý của lực lượng chức năng, cần sự vào cuộc tích cực của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục ý thức cho học sinh, sinh viên. Đồng thời lấy những kết quả từ việc khởi tố vụ án để giáo dục, dặn đe cảnh tỉnh một bộ phận thanh thiếu niên chuẩn bị có hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn”- Đại tá Duy thông tin.

Đại tá Thân Văn Duy - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian gần đây có dấu hiẹu trẻ hoá về tội phạm ở các thanh thiếu niên

Cũng tại buổi họp báo phóng viên đặt câu hỏi trong hơn 1 tuần qua, trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng, tăng đột biến so với các thời điểm khác trong năm.

Cụ thể, chỉ trong vòng 12 ngày (từ 15-27/11), trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Giang đã xảy ra 27 vụ TNGT, làm 17 người chết và hàng chục người bị thương. Nguyên nhân là do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, nhiều vụ xảy ra do thiếu quan sát, tự đâm vào phía sau xe tải đang đỗ bên đường hoặc rẽ trái nhưng không bật đèn tín hiệu... dẫn đến các vụ việc nghiêm trọng.

Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, tuy gần đây, các vụ TNGT tăng đột biến nhưng tính chung cả năm, TNGT trên địa bàn tỉnh lại giảm sâu. Cụ thể, đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã giảm 103 vụ, giảm 75 người chết do TNGT so với cùng kỳ năm 2022.

Công an tỉnh Bắc Giang kiên quyết khởi tố nhóm thanh thiếu niên đua xe trái phép nhằm giáo dục dăn đe phòng ngừa, cảnh tỉnh

“Nguyên nhân chính giúp giảm TNGT trong năm phải nói đến sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn và tốc độ xe”- Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.

Chỉ tính riêng 11 tháng qua, lực lượng CSGT toàn tỉnh Bắc Giang đã xử lý hơn 51 nghìn trường hợp vi phạm ATGT; thu, nộp ngân sách hơn 167 tỷ đồng, tăng hơn 96 tỷ đồng so với năm 2022. Toàn tỉnh đã xử lý hơn 14 nghìn trường hợp vi phạm tốc độ và hơn 11 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, trong tốp đầu của cả nước.

Trong thời gian tới, Lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm ATGT. Đặc biệt là huy động toàn lực lượng xử lý triệt để, kéo giảm TNGT trong đợt cao điểm bảo đảm ATGT dịp tết Nguyên đán năm 2024.