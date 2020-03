Công an Bình Dương bắt quả tang đối tượng lừa chạy án

Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Mai Văn Hướng (SN 1972, có hộ khẩu thường trú ở Thành phố Hà Nội).

Công an tạm giữ đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Mai Văn Hướng hành nghề rửa xe và bán hàng tại khu vực Bến xe Miền Đông, thuộc quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Khoảng giữa tháng 1/2020, qua giới thiệu của một người tên Thành, Hướng tiếp cận Phạm Thành Nhi (SN 1996). Biết Nhi có người nhà đang bị Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bắt giữ, Hướng nói dối rằng, mình có mối quan hệ quen biết có thể giúp người thân của Nhi được hưởng án treo với số tiền 300 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận xong, Nhi đưa cho Hướng 100 triệu đồng. Trước một ngày vụ án đưa ra xét xử sẽ đưa tiếp 100 triệu đồng và sẽ đưa hết số tiền còn lại sau khi Tòa tuyên án người thân của anh Nhi được hưởng án treo.

Đến ngày 4/3, vụ án chưa được đưa ra xét xử, Hướng đã liên tục hối thúc Nhi phải đưa tiền, nghi ngờ Nhi đã báo công an. Nhận được tin báo, Công an thành phố Thuận An đã bố trí lực lượng, bắt quả tang Hướng đang nhận 30 triệu đồng từ Nhi.