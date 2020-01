Công an Bình Dương phối hợp truy bắt kẻ xả súng ở Củ Chi

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã phát thông báo truy tìm đối tượng Lê Quốc Tuấn (33 tuổi) là người đã nổ súng bắn 5 người thương vong trong sới bạc ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

Chân dung Tuấn được Công an thị xã Bến Cát đăng tải đến người dân biết, cảnh giác.

Công an thị xã Bến Cát cũng thông tin đến người dân về mức độ nguy hiểm của đối tượng này và đề nghị không tự ý bắt vì đối tượng có mang theo vũ khí và hiện rất manh động. Công an thị xã Bến Cát cũng chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để phối hợp truy bắt đối tượng. Đồng thời, Công an tỉnh Bình Dương cũng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và sẵn sàng ra quân phối hợp truy bắt Lê Quốc Tuấn.