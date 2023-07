Công an Bình Dương truy bắt kẻ tưới xăng, đâm người phụ nữ trọng thương

Sự việc xảy ra vào sáng nay (1/7), trước một siêu thị trên địa bàn phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo những người chứng kiến, đôi nam nữ đang đứng nói chuyện trước siêu thị thì xảy ra cãi vã. Sau đó, người đàn ông lấy chai xăng được giấu trong bịch màu đen ra, rồi tưới lên người phụ nữ.

Thấy vậy, người phụ nữ bỏ chạy thì bị người đàn ông đuổi theo, dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã xuống đất. Sau đó, người dân chạy đến can ngăn rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn người đàn ông thì bỏ trốn.

Công an phường Hiệp Thành đã báo cáo sự việc với Công an thành phố Thủ Dầu Một. Hiện lực lượng công an đang truy tìm gã đàn ông này.

Theo một nguồn tin, người phụ nữ này quê Hà Tĩnh, đang tạm trú tại phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một và là người tình của gã đàn ông.