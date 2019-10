Công an Bình Thuận phá sới bạc giữa rừng, thu giữ gần nửa tỷ đồng

Công an tỉnh Bình Thuận đang lấy lời khai của các nghi can trong vụ đánh bạc tại đèo Đại Ninh, thuộc địa bàn xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình.

Trước đó, rạng sáng 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an huyện Bắc Bình đột kích ổ bạc nằm giữa rừng, ngay lưng chừng đèo Đại Ninh, khống chế các đối tượng.

Xe ô tô của các con bạc được đưa về Công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận.

Lúc này, các con bạc vẫn đang say sưa sát phạt. Trong số 38 người bị giải về trụ sở công an, có 8 người là nữ. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 500 triệu đồng tiền mặt cùng 12 xe ô tô các loại trong tổng số 32 xe ô tô, gồm biển kiểm soát từ các tỉnh: Lâm Đồng, Đồng Nai, Tiền Giang...

Theo thông tin ban đầu, các con bạc đa phần sinh sống tại 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Trước khi bị bắt, ổ bạc này đã hoạt động nhiều tháng nay. Do khu vực tổ chức đánh bạc nằm trong rừng núi hiểm trở, cùng với việc các con bạc dùng nhiều thủ đoạn để che giấu hoạt động nên lực lượng chức năng phải theo dõi, đấu tranh thời gian dài mới phát hiện được./.