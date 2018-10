Công an Cần Thơ họp báo về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng

Liên quan vụ việc đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, chiều nay (24/10) Công an TP.Cần Thơ tổ chức buổi họp báo thông tin về sự việc.

Công an TP.Cần Thơ họp báo

Nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi xung quanh sự việc đổi 100 USD bị phạt 90 triệu và tiệm vàng bị phạt 295 triệu, đồng thời việc khám xét và tịch thu 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên đá nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng đã đúng pháp luật? Và việc xử phạt khi đổi 100 USD có thấu tình đạt lý không? Khi mà trường hợp của ông Nguyễn Cà Rê, một người làm công ăn lương thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng.Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP. Cần Thơ cho biết: Vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 30/01/2018, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Cần Thơ đã bắt quả tang ông Lê Hồng Lực, giám đốc Công ty TNHH MTV Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (có địa chỉ số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) đang thu mua 100 USD của ông Nguyễn Cà Rê (ngụ tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều) với giá 2.260.000 đồng, cơ sở mua mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP. Cần Thơ

Trên cơ sở đó, lượng lượng Công an tiến hành khám xét nơi ở và thu giữ các tang vật có liên quan. Đồng thời tiến hành xác minh, điều tra thì các tổ chức, cá nhân nêu trên, Công an thành phố có đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân nên đã tham mưu trình Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Trường hợp của ông Nguyễn Cà Rê bị phạt 90 triệu đồng theo điểm a, khoản 3, điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ; tịch thu số tiền 2.260.000 đồng từ tiền bán 100 USD. Ông Nguyễn Cà Rê có hoàn cảnh khó khăn thì có thể làm đơn gửi UBND TP. Cần Thơ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.





Tiệm vàng bị xử phạt liên quan vụ đổi 100 USD

Đối với Công ty TNHH MTV Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực hình thức xử phạt hành chính với số tiền 295 triệu đồng. Đồng thời tịch thu 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên đá nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng quy định tại điểm a, khoản 14, điều 21 Nghị định 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Phía Công ty đã thừa nhận vi phạm và chấp nhận đóng phạt và không có khiếu nại.

"Các cơ quan chức năng cũng đã thẩm định lại toàn bộ lại hồ sơ thì khẳng định về trình tự, thủ tục thẩm quyền thì hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Việc khám xét cơ sở Nhân Lực đã diễn ra bình thường như các vụ án kinh tế khác. Chỗ ông Lực đến giờ này đã chấp hành, thừa nhận vi phạm, chấp hành đóng phạt và không khiếu nại. Nếu mà ông Lực ông khiếu nại về bất cứ điều khoản nào thì ông Lực có thể khiếu nại theo quy định của pháp luật", Thượng tá Trần Văn Dương thông tin.



Trước đó, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm khi ông Nguyễn Cà Rê đổi 100 USD bị phạt 90 triệu và tiệm vàng bị phạt 295 triệu, đồng thời bị tịch thu số nữ trang gần 550 triệu đồng./.