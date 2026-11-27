Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy tìm, bắt giữ và chuyển giao 10 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố.

Qua công tác phối hợp xác minh, trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tổ chức lực lượng triển khai phương án bắt giữ thành công 10 đối tượng, bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Chuyển giao đối tượng truy nã tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho phía Trung Quốc

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Dong Siwei (SN 1998), Liao Youzhang (SN 1981), Jiang Chengyi (SN 1996), Fu Weijia (SN 1995), Wang Yang (SN 1993), Liu Qirui (SN 1995), Zheng Jingyan (SN 1985), Ma Yunhao (SN 1993), Ma Yunquian (SN 1986) và Shao Bo (SN 1992), đều mang quốc tịch Trung Quốc. Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng Trung Quốc, các đối tượng bị truy nã liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật gồm: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và kinh doanh trái phép.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, ngày 14 và 25/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức chuyển giao 10 đối tượng cho phía Trung Quốc theo cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước, bảo đảm chặt chẽ, an toàn và đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, trong năm 2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp xác minh truy bắt, bàn giao 22 đối tượng truy nã nước ngoài.

Kết quả trên tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia; thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an thành phố trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, không để các đối tượng truy nã lợi dụng địa bàn Việt Nam để lẩn trốn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và giữ vững môi trường bình yên, an toàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.