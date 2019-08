Công an Đà Nẵng khởi tố vụ án ép ký nợ và tạt sơn vào nhà dân

Tối nay (8/8), Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng xác nhận đã khởi tố và bắt tạm giam đối tương liên quan vụ ép ký giấy nhận nợ, khủng bố tinh thần và tạt sơn vào nhà một người dân ở phường Hòa An.

Nhà anh Việt bị các đối tượng tạt sơn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Dũng (31 tuổi), trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ và Mai Văn Khánh (36 tuổi), trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật hình sự.

Dũng bị bắt tạm giam, Khánh được cho tại ngoại. Đây là 2 đối tượng chính đã chặn đường, ép anh Trần Nguyễn Quốc Việt (28 tuổi), ngụ phường Hòa An viết hai giấy nợ tổng cộng 800 triệu đồng và chiếm đoạt xe máy.