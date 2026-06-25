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Công an Đắk Lắk đánh sập đường dây cá độ liên tỉnh mùa World Cup 2026

Thứ Năm, 14:53, 25/06/2026
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VOV.VN - Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026 qua mạng internet hoạt động liên tỉnh, với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng.

Thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá mùa World Cup 2026, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá với phương thức, thủ đoạn tinh vi nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 20/6, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng tại xã Ea Kar, xã Ea Knốp (tỉnh Đắk Lắk) và phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Qua khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

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9 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh mùa World Cup 2026 bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Cơ quan điều tra đã đưa 9 đối tượng về làm việc, bước đầu xác định Phạm Văn Sinh (38 tuổi, trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Đình Luân (37 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là những đối tượng cầm đầu đường dây.

Theo điều tra, từ đầu mùa World Cup 2026, Sinh và Luân đã liên hệ với hai người đàn ông chưa rõ lai lịch tại Khánh Hòa để nhận các tài khoản cá độ tổng, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới giao cho các con bạc tham gia đặt cược.

Để che giấu hoạt động phạm tội, các đối tượng thuê căn hộ chung cư tại phường Tây Nha Trang làm nơi điều hành; sử dụng sim điện thoại không chính chủ, các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao với chức năng tự xóa dữ liệu, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch tiền thắng thua.

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Các đối tượng tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu mùa World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã tổ chức giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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