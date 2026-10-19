Công an điều tra các vụ đập vỡ kính ô tô trong đêm tại Nghệ An

Ngày 19/10, Công an xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết đã tiếp nhận trình báo của người dân về việc hai ô tô bị đập vỡ kính.

Xe ô tô tại xã Diễn Châu bị đập vỡ kính.

Theo trình báo, tối 18/10, một người dân đi làm về, đỗ xe bán tải trên vỉa hè gần nhà, tại vị trí thường xuyên đỗ xe hằng ngày. Đến sáng hôm sau, khi ra lấy xe, người này phát hiện kính phía sau bị đập vỡ.

Kiểm tra bên trong, chủ xe nhận thấy có dấu hiệu đồ đạc bị lục lọi, nhưng may mắn trên xe không có tài sản giá trị. Một ô tô 5 chỗ đỗ bên cạnh cũng bị đập vỡ kính phía trước, tại vị trí ghế phụ. Hai chủ phương tiện sau đó đã trình báo cơ quan công an.

Hàng loạt xe ô tô tại phường Thành Vinh bị đập vỡ kính. (Ảnh: Minh Châu).

Cùng khoảng thời điểm đó, tại phường Thành Vinh, 8 ô tô đỗ trên vỉa hè đường Quang Trung cũng bị đập vỡ kính.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra từ tối 18/10 đến rạng sáng 19/10, tại khu vực trước một chung cư cao tầng trên đường Quang Trung. Rạng sáng 19/10, lực lượng bảo vệ chung cư phát hiện sự việc và trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thành Vinh đã cử cán bộ đến hiện trường, ghi nhận tình trạng các phương tiện và thu thập thông tin phục vụ công tác xác minh. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng chưa ghi nhận tài sản bên trong các xe bị mất. Khu vực xảy ra vụ việc không có camera an ninh.

Hiện, nguyên nhân và đối tượng liên quan đến các vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Video hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính tại phường Thành Vinh, Nghệ An