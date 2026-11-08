Công an Đồng Nai bắt 104 người, thu 18kg ma túy đá và súng

Ngày 8/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP.HCM đấu tranh thành công chuyên án ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia quy mô lớn, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng.

Các đối tượng Hiệp - Tâm - Tin. Ảnh: Công an Đồng Nai

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Đồng Nai về tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy và Chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2030, lực lượng chức năng đã rà soát, phát hiện 2 nhóm đối tượng mua bán ma túy số lượng lớn trên địa bàn. Các nhóm này do Nguyễn Đình Tin (SN 1987, trú xã Đồng Tâm, TP.Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1973, trú phường Đồng Xoài, TP.Đồng Nai) cầm đầu.

Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra làm rõ nguồn gốc ma túy của Tin và Tâm được cung cấp bởi Hoàng Trần Hiệp (biệt danh Hiệp "nhóc", Hiệp "đen", SN 1991, trú xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk).

Hiệp là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đáng chú ý, trùm ma túy này luôn thủ sẵn súng quân dụng trong người và sẵn sàng nổ súng chống trả lực lượng chức năng nếu bị truy bắt.

Số ma túy công an thu giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố và Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đúng 6h30 ngày 27/10/2026, tổ công tác áp sát, khống chế và bắt giữ Hoàng Trần Hiệp tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai khi đối tượng chuẩn bị bước lên xe ô tô gắn biển số giả 17A-077.45.

Khám xét tại chỗ và mở rộng điều tra, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg Ketamin, 1.800 viên hồng phiến; 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 3 xe ô tô, 5 xe mô tô, 40 điện thoại di động và 450 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi bắt giữ mắt xích quan trọng Hoàng Trần Hiệp, các mũi tiến công đồng loạt đột kích, triệt xóa 6 nhóm đối tượng, tiến hành triệu tập và bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Trần Hiệp và các đồng phạm bước đầu khai nhận, từ tháng 8/2026 đến khi bị bắt, đường dây này đã mua bán, giao dịch trôi nổi lượng ma túy cực lớn gồm 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiến. Tổng số tiền giao dịch ước tính khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.