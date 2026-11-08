English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Đồng Nai bắt 104 người, thu 18kg ma túy đá và súng

Chủ Nhật, 15:17, 08/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 2 tháng lập chuyên án, Công an TP Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ trùm ma túy bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Trần Hiệp cùng hàng loạt đối tượng liên quan.

Ngày 8/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP.HCM đấu tranh thành công chuyên án ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia quy mô lớn, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng.

cong an Dong nai bat 104 nguoi, thu 18kg ma tuy da va sung hinh anh 1
Các đối tượng Hiệp - Tâm - Tin. Ảnh: Công an Đồng Nai

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Đồng Nai về tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy và Chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2030, lực lượng chức năng đã rà soát, phát hiện 2 nhóm đối tượng mua bán ma túy số lượng lớn trên địa bàn. Các nhóm này do Nguyễn Đình Tin (SN 1987, trú xã Đồng Tâm, TP.Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1973, trú phường Đồng Xoài, TP.Đồng Nai) cầm đầu.

Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra làm rõ nguồn gốc ma túy của Tin và Tâm được cung cấp bởi Hoàng Trần Hiệp (biệt danh Hiệp "nhóc", Hiệp "đen", SN 1991, trú xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk).

Hiệp là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đáng chú ý, trùm ma túy này luôn thủ sẵn súng quân dụng trong người và sẵn sàng nổ súng chống trả lực lượng chức năng nếu bị truy bắt.

cong an Dong nai bat 104 nguoi, thu 18kg ma tuy da va sung hinh anh 2
Số ma túy công an thu giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố và Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đúng 6h30 ngày 27/10/2026, tổ công tác áp sát, khống chế và bắt giữ Hoàng Trần Hiệp tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai khi đối tượng chuẩn bị bước lên xe ô tô gắn biển số giả 17A-077.45.

Khám xét tại chỗ và mở rộng điều tra, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg Ketamin, 1.800 viên hồng phiến; 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 3 xe ô tô, 5 xe mô tô, 40 điện thoại di động và 450 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi bắt giữ mắt xích quan trọng Hoàng Trần Hiệp, các mũi tiến công đồng loạt đột kích, triệt xóa 6 nhóm đối tượng, tiến hành triệu tập và bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

cong an Dong nai bat 104 nguoi, thu 18kg ma tuy da va sung hinh anh 3
Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Trần Hiệp và các đồng phạm bước đầu khai nhận, từ tháng 8/2026 đến khi bị bắt, đường dây này đã mua bán, giao dịch trôi nổi lượng ma túy cực lớn gồm 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiến. Tổng số tiền giao dịch ước tính khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Lai Châu triệt phá chuyên án ma túy, thu giữ 20 bánh heroin
Công an Lai Châu triệt phá chuyên án ma túy, thu giữ 20 bánh heroin

VOV.VN - Công an tỉnh Lai Châu vừa biểu dương Ban chuyên án 0926V về thành tích bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 7 kg tại khu vực biên giới thuộc xã Phong Thổ.

Công an Lai Châu triệt phá chuyên án ma túy, thu giữ 20 bánh heroin

Công an Lai Châu triệt phá chuyên án ma túy, thu giữ 20 bánh heroin

VOV.VN - Công an tỉnh Lai Châu vừa biểu dương Ban chuyên án 0926V về thành tích bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 7 kg tại khu vực biên giới thuộc xã Phong Thổ.

Khen thưởng lực lượng phá thành công chuyên án, thu giữ 7 bánh ma túy tổng hợp
Khen thưởng lực lượng phá thành công chuyên án, thu giữ 7 bánh ma túy tổng hợp

VOV.VN - Công an xã Pu Nhi và các lực lượng phối hợp vừa được Công an tỉnh Điện Biên biểu dương, khen thưởng sau khi phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 3 đối tượng, thu giữ 7 bánh ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.

Khen thưởng lực lượng phá thành công chuyên án, thu giữ 7 bánh ma túy tổng hợp

Khen thưởng lực lượng phá thành công chuyên án, thu giữ 7 bánh ma túy tổng hợp

VOV.VN - Công an xã Pu Nhi và các lực lượng phối hợp vừa được Công an tỉnh Điện Biên biểu dương, khen thưởng sau khi phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 3 đối tượng, thu giữ 7 bánh ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.

Triệt phá chuyên án ma túy lớn, lực lượng biên phòng Nghệ An được thưởng nóng
Triệt phá chuyên án ma túy lớn, lực lượng biên phòng Nghệ An được thưởng nóng

VOV.VN - UBND tỉnh Nghệ An vừa tặng bằng khen, trao thưởng Ban chuyên án NA 126.3 của Bộ đội Biên phòng tỉnh này vì lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

Triệt phá chuyên án ma túy lớn, lực lượng biên phòng Nghệ An được thưởng nóng

Triệt phá chuyên án ma túy lớn, lực lượng biên phòng Nghệ An được thưởng nóng

VOV.VN - UBND tỉnh Nghệ An vừa tặng bằng khen, trao thưởng Ban chuyên án NA 126.3 của Bộ đội Biên phòng tỉnh này vì lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật