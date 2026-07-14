English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Đồng Nai thông tin về vụ án mạng khiến 3 người tử vong

Thứ Ba, 17:27, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại phường Lộc Ninh, ngày 14/7, Công an thành phố Đồng Nai thông tin vụ việc và đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Lê Quốc Cường (46 tuổi, ngụ phường Minh Hưng, TP. Đồng Nai) có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Thanh Thi (36 tuổi, ngụ phường Lộc Ninh).

Chiều ngày 12/7, Cường chạy xe máy đến nhà chị Thi tại khu phố 8, phường Lộc Ninh để chơi và cùng mọi người ăn nhậu. Sau cuộc nhậu, mọi người đi ngủ và Cường cũng ở lại đây.

cong an Dong nai thong tin ve vu an mang khien 3 nguoi tu vong hinh anh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc (ảnh: CA)

Đến khoảng 1h sáng ngày 13/7, người dân xung quanh bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà chị Thi nên lập tức chạy sang kiểm tra. Lúc này, người dân phát hiện Cường chạy ra ngoài rồi lấy một sợi dây điện, quay lại phòng ngủ và chốt chặt cửa.

Tại hiện trường, người dân bàng hoàng phát hiện chị Thi đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Mẹ ruột của Thi là bà Trương Thị Thiệt (60 tuổi) bị thương rất nặng, dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng cũng không qua khỏi.

Riêng đối tượng Lê Quốc Cường được tìm thấy đã tử vong trong phòng ngủ đóng kín, bên cạnh có sợi dây điện nối từ ổ cắm vào cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp cùng Công an phường Lộc Ninh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 14 nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu và chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

cong an Dong nai thong tin ve vu an mang khien 3 nguoi tu vong hinh anh 2
Đại diện phường Lộc Ninh và Công an phường đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân (ảnh: CA)

Chiều 13/7, lãnh đạo UBND phường Lộc Ninh cùng lực lượng Công an phường đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau của gia đình. Tại đây, đại diện cấp ủy và chính quyền địa phương trao tặng những phần quà hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hiện vụ việc vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gây án mạng sau cuộc nhậu ở Đắk Lắk, nghi phạm bị bắt giữ
Gây án mạng sau cuộc nhậu ở Đắk Lắk, nghi phạm bị bắt giữ

VOV.VN - Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Tân Lập khiến một người tử vong sau cuộc nhậu.

Gây án mạng sau cuộc nhậu ở Đắk Lắk, nghi phạm bị bắt giữ

Gây án mạng sau cuộc nhậu ở Đắk Lắk, nghi phạm bị bắt giữ

VOV.VN - Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Tân Lập khiến một người tử vong sau cuộc nhậu.

Nghi án chồng sát hại vợ rồi đăng hình lên mạng, sau đó ra đầu thú
Nghi án chồng sát hại vợ rồi đăng hình lên mạng, sau đó ra đầu thú

VOV.VN - Công an phường Hiệp Bình (thuộc TP Thủ Đức cũ) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong tại một căn nhà trên đường số 20.

Nghi án chồng sát hại vợ rồi đăng hình lên mạng, sau đó ra đầu thú

Nghi án chồng sát hại vợ rồi đăng hình lên mạng, sau đó ra đầu thú

VOV.VN - Công an phường Hiệp Bình (thuộc TP Thủ Đức cũ) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong tại một căn nhà trên đường số 20.

Chuyển công an điều tra sai phạm bảo hiểm y tế tại 2 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân
Chuyển công an điều tra sai phạm bảo hiểm y tế tại 2 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

VOV.VN - Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị chuyển thông tin có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra đối với việc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập) tổ chức ký 2 phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Chuyển công an điều tra sai phạm bảo hiểm y tế tại 2 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

Chuyển công an điều tra sai phạm bảo hiểm y tế tại 2 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

VOV.VN - Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị chuyển thông tin có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra đối với việc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập) tổ chức ký 2 phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật