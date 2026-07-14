Công an Đồng Nai thông tin về vụ án mạng khiến 3 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Lê Quốc Cường (46 tuổi, ngụ phường Minh Hưng, TP. Đồng Nai) có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Thanh Thi (36 tuổi, ngụ phường Lộc Ninh).

Chiều ngày 12/7, Cường chạy xe máy đến nhà chị Thi tại khu phố 8, phường Lộc Ninh để chơi và cùng mọi người ăn nhậu. Sau cuộc nhậu, mọi người đi ngủ và Cường cũng ở lại đây.

Hiện trường xảy ra vụ việc (ảnh: CA)

Đến khoảng 1h sáng ngày 13/7, người dân xung quanh bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà chị Thi nên lập tức chạy sang kiểm tra. Lúc này, người dân phát hiện Cường chạy ra ngoài rồi lấy một sợi dây điện, quay lại phòng ngủ và chốt chặt cửa.

Tại hiện trường, người dân bàng hoàng phát hiện chị Thi đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Mẹ ruột của Thi là bà Trương Thị Thiệt (60 tuổi) bị thương rất nặng, dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng cũng không qua khỏi.

Riêng đối tượng Lê Quốc Cường được tìm thấy đã tử vong trong phòng ngủ đóng kín, bên cạnh có sợi dây điện nối từ ổ cắm vào cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp cùng Công an phường Lộc Ninh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 14 nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu và chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Đại diện phường Lộc Ninh và Công an phường đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân (ảnh: CA)

Chiều 13/7, lãnh đạo UBND phường Lộc Ninh cùng lực lượng Công an phường đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau của gia đình. Tại đây, đại diện cấp ủy và chính quyền địa phương trao tặng những phần quà hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hiện vụ việc vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.