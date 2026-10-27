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Công an Đồng Nai thông tin vụ người đàn ông dùng dao chém chết vợ rồi đi đầu thú

Thứ Ba, 22:54, 27/10/2026
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VOV.VN - Do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, Huỳnh Minh Duy đã dùng dao đuổi theo chém nhiều nhát khiến chị Th. tử vong tại chỗ rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Minh Duy (SN 1987, thường trú tại xã Bàu Hàm, TP.Đồng Nai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 25/10, tại ấp Trung Hòa, xã Hưng Thịnh, TP.Đồng Nai, do phát sinh mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm vợ chồng, Huỳnh Minh Duy và vợ là chị Ng. Th. H. Th. (SN 1989, ngụ tại xã Hưng Thịnh) xảy ra cãi vã.

cong an Dong nai thong tin vu nguoi dan ong dung dao chem chet vo roi di dau thu hinh anh 1
Đối tượng Huỳnh Minh Duy đến công đầu thú (ảnh: Công an Đồng Nai)

Sau khi hai bên tranh cãi, chị Th. bỏ đi khỏi nhà. Lúc này, Duy liền lấy một con dao có sẵn trong nhà đuổi theo, rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Th. khiến nạn nhân gục xuống và tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây ra vụ án mạng nghiêm trọng, Huỳnh Minh Duy đã đến cơ quan Công an đầu thú và bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý đối tượng nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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