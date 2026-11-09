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Công an giúp doanh nghiệp nhận lại 480 triệu đồng chuyển nhầm ra nước ngoài

Thứ Hai, 15:09, 09/11/2026
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VOV.VN - Nhờ sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm của cán bộ Công an phường Bình Long, TP. Đồng Nai, số tiền 480 triệu đồng chuyển nhầm tài khoản đã được gia đình người nhận ở nước ngoài tự nguyện trao trả đầy đủ cho doanh nghiệp.

Ngày 9/11, Công an phường Bình Long, TP Đồng Nai thông tin, ngày 12/10, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại ATP, không may chuyển nhầm số tiền 480 triệu đồng vào tài khoản của bà Tống Thị Thanh Thúy.

cong an giup doanh nghiep nhan lai 480 trieu dong chuyen nham ra nuoc ngoai hinh anh 1
Đại diện công ty và gia đình bà Thúy gặp nhau để trao trả số tiền chuyển nhầm (ảnh: Công an Bình Long)

Giữa hai bên hoàn toàn không quen biết và không có thông tin liên lạc. Khó khăn hơn bà Thúy hiện đang định cư ở nước ngoài.

Doanh nghiệp rơi vào cảnh bất lực trong việc tìm người lấy lại tiền. Thêm vào đó, trước tình trạng tội phạm công nghệ cao và các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, cả doanh nghiệp lẫn gia đình bà Thúy đều mang tâm lý thận trọng, dè chừng khi tiếp cận với những người xa lạ. Do đó, sự việc lâm vào ngõ cụt.

cong an giup doanh nghiep nhan lai 480 trieu dong chuyen nham ra nuoc ngoai hinh anh 2
Số tiền chuyển nhầm đã được chuyển trả (ảnh: Công an Bình Long)

Nhận được thông tin, Thiếu tá Phạm Văn Khánh, cán bộ trực ban Công an phường Bình Long đã báo cáo Ban Lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo. Sau đó, anh chủ động xác minh thông tin, trực tiếp hướng dẫn và phối hợp kết nối các bên liên quan.

Nhờ được kết nối, sau đó, các bên đã có buổi gặp gỡ trực tiếp dưới sự hướng dẫn của Công an phường Bình Long. Gia đình bà Thúy đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 480 triệu đồng cho Công ty ATP.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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